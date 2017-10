Pagelle/ Nizza Lazio: i voti della partita (Europa League girone K - primo tempo)

Pagelle Nizza Lazio: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita di giovedì 19 ottobre, terza giornata del girone K di Europa League

19 ottobre 2017 Fabio Belli

Pagelle Nizza Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Nizza Lazio: disastroso il portiere Cardinale (voto 4.5) che regala un gol a Caicedo e quasi un altro a Radu. Fra i tre centrali di difesa, spesso in affanno Marlon (5.5) su alcune chiusure, malissimo Dante (5) sull'azione del vantaggio laziale, ma il brasiliano sfiora il gol nel finale di tempo, più ordinata la prestazione di Le Marchand (6). Sulle fasce, senza sbavature la prestazione di Burner (6), decisamente più propositivo con i suoi cross e le sue discese Jallet (6.5). I centrali Lees-Melou (6) e Mendy (6) si limitano all'ordinaria amministrazione, bene Walter (6.5) con l'assist per il gol del vantaggio di Balotelli (7) che conferma il suo ottimo momento di forma. Non molto dinamico ma efficace con le sue aperture di gioco e sui calci piazzati Wesley Snejider (6.5). Nella Lazio Strakosha (6) un po' sorpreso ma senza particolari responsabilità sul gol di Balotelli, lasciato troppo solo da Luiz Felipe (6) che si fa poi perdonare con un bel salvataggio su colpo di testa di Dante. Combattono ma sono un po' approssimativi Bastos (6) e Radu (6), così come Lulic (6) che alterna errori di misura e buone iniziative sulla sinistra. Patric (6.5) si conferma decisamente più a suo agio come esterno che come centrale, ordinato ma non incisivo Di Gennaro (6), più propositivo Murgia (6.5), mentre Milinkovic-Savic (6) è lontano dai livelli stratosferici messi in mostra sabato contro la Juventus. Nani (5.5) appare ancora lontano dalla forma migliore, Caicedo (6.5) si conferma lottatore e autore del provvidenziale gol del pari, immediato dopo il vantaggio del Nizza.

PAGELLE NIZZA-LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NIZZA 6 Partenza a razzo, poi gli errori difensivi vanificano per i francesi l'ottimo approccio alla gara. Centrocampo sottotono fatta eccezione per qualche sprazzo di Jallet e Walter, ci mettono esperienza e qualità Snejider e Balotelli in attacco. Manca la sostanza di uomini come Seri e Saint-Maximin. MIGLIORE NIZZA BALOTELLI VOTO 7 Un primo tempo che è un altro segnale al CT azzurro Ventura, al di là del gol SuperMario svaria su tutti i fronti, combatte e sembra pià che motivato, replicando le belle prestazioni offerte in Ligue 1. PEGGIORE NIZZA CARDINALE VOTO 4.5 In collaborazione con Dante fabbrica il pasticcio che causa il vantaggio della Lazio, quasi ripete il patatrac poco dopo la mezz'ora. Il portiere francese non regala mai sensazioni di sicurezza ai compagni. VOTO LAZIO 6.5 Buona personalità considerando le tante assenze e la formazione rimaneggiata, piace il modo in cui la squadra cresce dopo un avvio di match difficile. Serve però maggiore incisività in attacco, arriverà dalle soluzioni presenti in panchina? MIGLIORE LAZIO PATRIC VOTO 6.5 Ci mette grande corsa e sostanza, lo scampato pericolo col rigore procurato a Torino lo ha responsabilizzato, di sicuro si conferma esterno difensivo di buon livello dopo aver sofferto un po' nelle precedenti partite come centrale. PEGGIORE LAZIO NANI VOTO 5.5 Sugli sviluppi di una sua conclusione (seppur con la grave complicità di Cardinale) la Lazio sfiora il vantaggio, per il resto poco più, prova ad accendersi a tratti ma sembra in una condizione fisica ancora lontana dai suoi tempi migliori.

© Riproduzione Riservata.