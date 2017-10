Probabili formazioni/ Atalanta Apollon: quote, le ultime novità live (Europa League girone E)

Probabili formazioni Atalanta Apollon: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella terza giornata del girone E in Europa League

19 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Atalanta Apollon (Foto LaPresse)

Atalanta Apollon vale per la terza giornata del girone E di Europa League 2017-2018: alle ore 21:05 di giovedì 19 ottobre la Dea sfida la formazione cipriota per confermarsi in testa al gruppo e aumentare così le possibilità di qualificazione ai sedicesimi di finale. Attenzione però agli ospiti, che arrivano al Mapei Stadium di Reggo Emilia da imbattuti: l’Apollon ha pareggiato sia con il Lione che con l’Everton e ha quindi guadagnato parecchio credito. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, studiamo in che modo potrebbero essere sistemate dai due allenatori analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Atalanta Apollon.

QUOTE E SCOMMESSE

Atalanta Apollon è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: per questa partita dei gironi di Europa League il pronostico ci dice che il segno 1 (vittoria Atalanta) vale 1,27; il segno X per il pareggio è quotato 5,50 mentre il segno 2 per la vittoria dell’Apollon vi permetterebbe di guadagnare 11,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA APOLLON

LE SCELTE DI GASPERINI

Fino a questo momento Gian Piero Gasperini ha fatto davvero poco turnover, dimostrando di tenere molto all’Europa League: anche per questa sera dunque ci si aspetta che il tecnico piemontese mandi in campo i migliori. Alcune scelte sono obbligate: potrebbe essere così in attacco, dove Papu Gomez è uscito malconcio dallo spezzone giocato con la Sampdoria e potrebbe lasciare il passo a Cornelius, anche se difficilmente si giocherebbe con due punte di peso e dunque attenzione alla possibilità di vedere Orsolini al fianco di Petagna (o dello stesso danese). Con il rientro di Kurtic sulla linea mediana, in panchina va |Iicic e insieme a lui si dovrebbe sedere uno tra Cristante e De Roon, con spazio invece per Freuler sulla linea mediana di centrocampo nella quale dovrebbe agire ancora una volta Spinazzola in qualità di esterno sinistro, riposo invece per Hateober il cui posto a destra sarà preso da Castagne. Con Rafa Toloi ancora fuori dai giochi, Palomino verrà schierato ancora sul centrosinistra con Andrea Masiello dall’altra parte, Caldara comanda il reparto a protezione di Etrit Berisha che è titolare anche in Europa League.

I DUBBI DI AVGOUSTI

Per Sofronis Avgousti i punti di domanda riguardano in particolare il modulo; in campionato, nel pareggio sul campo dell’Anorthosis Famagosta, si è visto un 4-2-3-1 con Alef e Sachetti schierati a protezione dalla difesa ma questo modulo potrebbe variare in un più accorto 4-1-4-1. avendo di fatto una linea di centrocampo a supporto di un attaccante unico e un giocatore (Sachetti) che potrebbe aumentare la densità nel reparto arretrato posizionandosi tra i due centrali Yuste e Angelis Angeli che prenderà il posto dello squalificato Roberge. Sulle corsie esterne dunque si potrebbe formare una doppia catena: a destra Joao Pedro basso e Jakolis davanti a lui, a sinistra invece Jander in posizione di terzino e Sardinero a correre dalla metà campo in su. Alef dunque andrebbe a giocare in qualità di trequartista (o centrocampista) centrale affiancando Alex da Silva; l’unica punta uscirà dal ballottaggio tra Maglica e Zelaya, con il primo che rimane comunque ampiamente favorito. In porta spazio al portoghese Bruno Vale.

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 5 A. Masiello, 13 Caldara, 6 Palomino; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 28 G. Mancini, 33 Hateboer, 4 Cristante, 72 Ilcic, 7 Orsolini, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Toloi

APOLLON (4-1-4-1): 83 Vale; 17 Joao Pedro, 44 Yuste, 27 Angeli, 21 Jander; 5 Sachetti; 92 Jakolis, 10 Alex da Silva, 95 Alef, 77 Sardinero; 99 Maglica

A disposizione: 46 Kissas, 28 Stylianou, 88 Vasiliou, 14 Allan, 23 Spoljaric, 52 Pittas, 11 Zelaya

Allenatore: Sofronis Avgousti

Squalificati: Roberge

Indisponibili: -

