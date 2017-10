Probabili formazioni/ Milan Aek Atene: quote, le ultime novità live (Europa League girone D)

Probabili formazioni Milan Aek Atene: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro nel terzo turno del girone D di Europa League

19 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Aek Atene, Europa League (Foto LaPresse)

Milan Aek Atene è in programma giovedì 19 ottobre alle ore 19, per la terza giornata nel girone D di Europa League 2017-2018. I rossoneri viaggiano a gonfie vele in campo internazionale; hanno sofferto tantissimo contro il Rijeka ma hanno comunque portato a casa una vittoria che li ha confermati a punteggio pieno in un girone da vincere senza se e senza ma, perchè questo gruppo ha le possibilità di arrivare in fondo. Diverso il discorso in campionato dove il Milan ha perso le ultime tre partite; anche perchè questo motivo vincere l’Europa League potrebbe diventare fondamentale per il futuro a breve termine. Andiamo subito a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre questa sera sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan-Aek Atene.

QUOTE E SCOMMESSE

Milan Aek Atene è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: per questa partita dei gironi di Europa League il pronostico ci dice che il segno 1 (vittoria Milan) vale 1,40; il segno X per il pareggio è quotato 4,50 mentre il segno 2 per la vittoria dell’Aek Atene vi permetterebbe di guadagnare 7,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN AEK ATENE

I DUBBI DI MONTELLA

Reduce dal beffardo ko nel derby, Vincenzo Montella va a caccia di risposte in Europa League e la partita casalinga con l’Aek potrebbe essere l’occasione per dare campo e ritmo ad alcuni giocatori. Per esempio Calhanoglu, che era squalificato domenica sera e ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali esprime se non altro perplessità per il ruolo in cui viene utilizzato; per esempio Montolivo, che si prepara a prendere il posto di Lucas Biglia in mezzo alla linea di centrocampo che sarà completata dall’inossidabile Kessie, a meno che non sia arrivato anche l’ivoriano il momento di tirare il fiato e dunque non ci sia spazio per uno tra Locatelli e José Mauri, che pure hanno caratteristiche diverse. In attacco dovrebbe rivedersi titolare Cutrone, ormai bomber scelto in Europa League; Kalinic verso il forfait anche per precauzione, dunque al fianco del giovane del vivaio potrebbe esserci Suso, anche perchè André Silva tra Serie A ed Europa League ha giocato con regolarità ultimamente. In difesa dovrebbe cambiare un solo uomo: conferme per Bonucci e Alessio Romagnoli a caccia dell’intesa migliore, sul centrodestra Cristian Zapata dovrebbe rilevare Musacchio con Gigio Donnarumma che come sempre sarà il portiere, senza turnover tra i pali da parte di Montella.

LE SCELTE DI JIMENEZ

Lo spagnolo Manolo Jimenez dovrebbe disporre il suo Aek Atene con un 4-3-3: il punto forte è proprio il tridente offensivo nel quale trova spazio Marko Livaja, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e poi passato senza troppe fortune dall’Atalanta prima di emigrare. In gol nello scorso turno di Europa League, il giovane croato guida un reparto nel quale l’altro ex di Serie A, Lazaros Christodoulopoulos, si sta reinventando come esterno destro; a sinistra invece agisce l’argentino Sergio Araujo, che all’occorrenza può anche giocare come attaccante con Livaja alle sue spalle se il modulo dovesse essere il 4-2-3-1. A centrocampo capitan Mantalos diventerebbe comunque una delle due mezzali; dall’altra parte spazio a Johansson, mentre a fare da frangiflutti dovremmo vedere in ogni caso lo svedese di origini kosovare Ajdarevic. In difesa Vranjes e Lampropoulos dovrebbero essere i due centrali; il brasiliano Rodrigo Galo giocherà sulla corsia destra con Bakakis schierato dalla parte opposta, in porta andrà il ventiseienne Giannis Anestis.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN AEK ATENE

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 17 C. Zapata, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 20 Abate, 79 Kessie, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 63 Cutrone

A disposizione: 30 Storari, 22 Musacchio, 11 Borini, 73 Locatelli, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura, 9 André Silva

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Kalinic

AEK ATENE (4-3-3): 22 Anestis; 12 Rodrigo Galo, 4 Vranjes, 5 Lampropoulos, 2 Bakakis; 20 Mantalos, 6 Ajdarevic, 18 J. Johansson; 7 Christodoulopoulos, 10 Livaja, 11 Araujo

A disposizione: 16 Tsintotas, 55 Tzanetopoulos, 3 Hélder Lopes, 25 Galanopoulos, 8 Simoes, 14 Bakasetas, 29 Patito Rodriguez

Allenatore: Manolo Jimenez

Squalificati: -

Indisponibili: -

