Probabili formazioni/ Nizza Lazio: quote, le ultime novità live (Europa League girone K)

Probabili formazioni Nizza Lazio: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che giocano all'Allianz Riviera nella terza giornata del girone K di Europa League

19 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Nizza Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Nizza Lazio è in programma alle ore 19 di giovedì 19 ottobre, per la terza giornata del girone K di Europa League: di fatto è la prima di due sfide che varranno per il primo posto nel girone perchè, oltre al fatto che transalpini e biancocelesti hanno vinto le prime due partite, il divario con Vitesse e Zulte Waregem è ampio e dunque ci sono pochi dubbi sul fatto che le due squadre in campo all’Allianz Riviera si qualificheranno a braccetto. Momento d’oro per la Lazio che, reduce dalla vittoria di Torino contro la Juventus, cerca altre conferme in Europa. Aspettando l’ingresso in campo delle due squadre, analizziamo i dubbi e le certezze dei due allenatori analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Nizza Lazio.

QUOTE E SCOMMESSE

Nizza Lazio è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: per questa partita dei gironi di Europa League il pronostico ci dice che il segno 1 (vittoria Nizza) vale 2,50; il segno X per il pareggio è quotato 3,30 mentre il segno 2 per la vittoria della Lazio vi permetterebbe di guadagnare 2,85 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA LAZIO

LE SCELTE DI FAVRE

Poche sorprese nella formazione del Nizza che sfiderà la Lazio: Lucien Favre vuole immediato riscatto dopo il ko di Montpellier e allora si affida al solito 4-4-2, nel quale la coppia d’attacco sarà ovviamente formata da Mario Balotelli, che prova a convincere Giampiero Ventura a dargli spazio per gli spareggi ed eventualmente per la fase finale dei Mondiali, e quell’Alassane Pléa che ha iniziato davvero bene la stagione. A supportare questi due giocatori saranno Lees-Melou e Saint-Maximin che proveranno a portare un po’ di imprevedibilità dalle corsie laterali; in mezzo Séri, rimasto a Nizza nonostante la corte serrata del Barcellona, si preoccuperà di impostare il gioco e dare ritmo alla squadra avendo al suo fianco Koziello. La difesa sarà sorretta da due veterani come Dante: il primo in mezzo allo schieramento, il secondo partendo molto probabilmente dalla fascia sinistra avendo invece in Souquet il dirimpettaio a destra. L’altro centrale sarà senza sorprese Marchand, in porta invece Cardinale.

LE CERTEZZE DI INZAGHI

Nonostante le assenze, Simone Inzaghi non rinuncia al turnover: in Europa League il tecnico della Lazio ha già fatto vedere di voler dare spazio alle seconde linee e il big match dell’Allianz Riviera non gli farà cambiare idea. Alternanza che non riguarda i portieri, visto che Strakosha sarà regolarmente in campo; fuori invece Bastos e De Vrij a favore di Patric e Luiz Felipe, con Radu che chiuderà la linea difensiva a tre. A centrocampo si rivedono Murgia e Davide Di Gennaro che occuperanno il settore nevralgico in compagnia di Parolo, uno dei pochissimi titolari confermati dopo la vittoria di sabato scorso; sulla corsia sinistra, vista l’indisponibilità di Jordan Lukaku, dovrebbe esserci lavoro extra per Lulic che è il capitano della squadra, stesso discorso a destra con Marusic che sta trovando tanto spazio in questo periodo. Davanti dovrebbe essere scoccata l’ora di Nani: il portoghese va verso una maglia da titolare (è favorito su Luis Alberto che ha bisogno di riposo), al suo fianco sarà scelto Felipe Caicedo che darà invece fiato a super Ciro Immobile, imprescindibile per questa squadra e dunque da gestire nel migliore dei modi a livello di minuti.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA LAZIO

NIZZA (4-4-2): 30 Cardinale; 2 Souquet, 20 Le Marchand, 31 Dante, 24 Jallet; 7 Saint-Maximin, 6 Séri, 26 Koziello, 8 Lees Melou; 9 Balotelli, 14 Pléa

A disposizione: 40 W. Benitez, 4 Marlon, 23 M. Sarr, 5 Tamèze, 18 Walter, 11 Srarfi, 37 Ganago

Allenatore: Lucien Favre

Squalificati: -

Indisponibili: -

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 27 Luiz Alberto, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 88 D. Di Gennaro, 96 Murgia, 19 Lulic; 7 Nani, 20 Caicedo

A disposizione: 55 Vargic, 15 Bastos, 3 De Vrij, 6 Lucas Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 18 Luis Alberto, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, Basta, J. Lukaku

