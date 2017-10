Pronostici Europa League/ Quote e scommesse sulle partite (3^ turno dei Gironi)

Pronostici Europa League quote e scommesse sulle partite (3^ turno dei Gironi, 19 ottobre). Di scena la terza giornata dei gironi della coppa: in campo anche Lazio, Atalanta e Milan

19 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Gasperini, allenatore Atalanta - LaPresse

Torna l’Europa League. Dopo le sfide di Champions giocatesi ieri, spazio quindi alla seconda competizione internazionale a livello europeo. Dalle ore 17:00 di questa sera si terrà il terzo turno dei Gironi, proseguendo quindi il lento avvicinamento alla finalissima del prossimo mese di maggio. Il focus ovviamente sarà sulle nostre tre italiane in campo, leggasi il Milan, la Lazio e infine l’Atalanta. Andiamo quindi a vedere i pronostici per le principali gare che si giocheranno nelle prossime ore.

I PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LA TERZA GIORNATA

Partiamo ovviamente dalle squadre del Bel Paese e andiamo in ordine cronologico. La prima compagine italiana a scendere in campo sarà la Lazio, che alle ore 19:00 di questa sera affronterà il Nizza di Balotelli e Sneijder sulla costa azzurra. Grande incertezza per la gara del’Allianz Riviera, visto che i francesi sembrano i favoriti, anche se di poco, per il semplice fatto di giocare in casa. Il nostro consiglio è però di puntare sulla vittoria dei biancocelesti, che stanno attraversando un gran momento di forma, e che vengono dallo spettacolare successo contro la Juventus per due a uno. L’Atalanta calcherà il rettangolo di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia a partire dalle ore 21:05, affrontando l’Apollon Limassol. Dopo il successo interno contro l’Everton, e il pareggio a Lione, bergamaschi grandi favoriti, con una vittoria che sembrerebbe essere proprio nelle corde della squadra allenata da Gasperini, nonostante il passo falso di domenica con la Sampdoria. Poche chance invece per i ciprioti, anche di tornare a casa con un pareggio.

IL MILAN PROVA IL RISCATTO IN EUROPA LEAGUE: IL PRONOSTICO

L’ultima delle tre italiane impegnate oggi sarà il Milan, che giocherà a San Siro, sempre alle ore 21:05, contro l’Aek Atene. Dopo la vittoria contro l’Austria Vienna, e il successo rischioso con il Rijeka, i rossoneri affrontano i greci in un match in cui ovviamente partono da grandi favoriti, nonostante le ultime uscite negative in campionato. Attenzione però a non sottovalutare gli ateniesi, che potrebbero fare lo scherzetto alla squadra di Montella, proprio per la crisi di cui sopra. Diamo uno sguardo anche ad alcune delle sfide più intriganti in programma oggi. Gara interessante a Borisov fra i padroni di casa del Bate e i tedeschi de Colonia, un match dal risultato davvero complicato, il classico da 1x2. A Marsiglia, l’Olympique ospiterà i portoghesi del Vitoria Guimaraes, con i francesi grandi favoriti, mentre l’Everton cercherà di fare punti in casa contro il Lione, ma l’impresa sarà tutt’altro che semplice: noi puntiamo sui giocatori d’oltralpe. Bella anche la gara dell’Arsenal, con i londinesi che giocheranno a Belgrado contro la Stella Rossa, una sfida che potrebbe nascondere non poche insidie per la compagine britannica allenata da Arsene Wenger. Infine, dovrebbe essere tutto semplice per lo Zenit di San Pietroburgo di Roberto Mancini, che ospiterà in Russia il Rosenborg.

© Riproduzione Riservata.