Pronostico Nizza Lazio/ Il punto di Fernando Orsi (esclusiva)

Pronostico Nizza Lazio: intervista esclusiva a Fernando Orsi in vista della partita in programma oggi 19 ottobre 2017, valida per il terzo turno di Europa League 2017-2018.

19 ottobre 2017 INT. Fernando Orsi

Pronostico Nizza Lazio (LaPresse)

PRONOSTICO NIZZA LAZIO. La Lazio di Simone Inzaghi torna in campo da protagonista conto il Nizza in uno dei big match del terzo turno della fase a giorni della Europa League: appuntamento oggi giovedì 19 ottobre alle ore 19.00 presso l’Allianz Riviera, casa del club rossonero. La partita si annuncia caldissima visto che in palio vi è la prima posizione nella graduatoria del gruppo K: entrambe le formazioni infatti sono a pieni punti, con appena la differenza reti a distanziarle in classifica. Davvero uno scontro al vertice quindi, a cui però i due club si avvicinano con animi diversi: il Nizza infatti vuole tornare a stupire i propri tifosi dopo un inizio di stagione nella Ligue 1 affatto esaltante, mentre i biancocelesti approdano al campo francese dopo la gloriosa vittoria contro la Juventus di Allegri, che ha portato i capitolini alla quarta piazza della classifica della Serie A. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex calciatore e portiere della Lazio Fernando Orsi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Dovrebbe essere una partita importante per tutte e due le squadre che si trovano entrambe in testa al loro girone. Se la Lazio vincesse ad esempio metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno. Non sarà facile però passare a Nizza, anche se la formazione transalpina non sta attraversando un buon momento nella Ligue 1.

Nizza è avversario di valore, cosa si aspetta dalla formazione francese? Il Nizza cercherà di vincere come la Lazio: entrambe si trovano a punteggio pieno e una vittoria potrebbe valere moltissimo per entrambe. Un pareggio potrebbe far comodo a tutte e due considerata la situazione in classifica ma tutte e due proveranno a portare a casa i tre punti.

Balotelli potrebbe essere il match winner della squadra francese? E' possibile che avvenga una cosa del genere perchè Balotelli con un suo guizzo potrebbe risolvere la partita. Ha le qualità tecniche per fare tutto questo.

La mancanza di esperienza internazionale potrebbe condizionare il Nizza? No non credo proprio che questo possa condizionare la prestazione del Nizza. Mi sembra una cosa ininfluente ai fini del risultato.

Dove arriverà questa Lazio? Non si può dire con precisione. Però si può affermare con certezza che la Lazio è una delle squadre più in forma con Inter e Napoli che però gli sta molto davanti. Il successo con la Juventus è stato fatto nel modo migliore. Pur trovandosi sotto nel risultato la Lazio ha saputo recuperare e ha vinto in un campo imbattuto da molto tempo. Siamo ancora all'inizio della stagione, vedremo se la squadra biancoceleste saprà migliorarsi rispetto all'anno scorso.

Quanti sono i meriti di Simone Inzaghi? Tanti perchè Simone Inzaghi ha saputo plasmare questa squadra e costruirla fino in fondo nella maniera migliore.

Europa League o campionato, cosa sceglierà alla fine la Lazio? Per ora penso proprio che non si debba rinunciare a niente. La Lazio per come sta giocando potrà cercare di puntare a entrambi gli obiettivi.

Tanto turnover, mancherà anche Immobile: Caicedo e gli altri giocatori faranno una grande partita? Penso di sì, del resto non è la prima volta che le seconde linee quando sono entrate hanno giocato molto bene, non facendo disprezzare i titolari.

Ci sarà anche Murgia? Lui è una promessa della Lazio, un '96. Viene dal vivaio giovanile biancoceleste, uno dei migliori in Italia che ha tirato fuori tanti ottimi calciatori e che ha vinto diverse competizioni. E' partito nella sua carriera come centrocampista centrale poi Simone Inzaghi l'ha trasformato in interno, è stato anche decisivo nel successo della Supercoppa con la Juventus. Non so se diventerà un campione, per ora sta facendo molto bene.

Il suo pronostico su quest'incontro. Credo come ho detto prima che sia Nizza che Lazio proveranno a vincere anche se un pareggio andrebbe bene a tutte e due.

(Franco Vittadini)

