Risultati Europa League/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore 3^ giornata (oggi, 19 ottobre)

Risultati Europa League: classifica aggiornata e diretta gol livescore della 3^ giornata della fase a gironi. Milan e Atalanta giocano in casa, mentre la Lazio è di scena a Nizza

19 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

L’Europa League si accinge a tornare in campo per la terza giornata della fase a gironi del torneo 2017-2018, che giungerà dunque oggi a metà del suo cammino. Come di consueto in questa fase, sarà un vero e proprio giro d’Europa nello spazio di poche ore: 48 squadre scenderanno in campo, dunque ci attendono la bellezza di 24 partite, due in ciascuno dei 12 gironi che caratterizzano l’Europa League in autunno. Per ragioni di fuso orario si comincerà alle ore 17.00 italiane con Astana-Maccabi Tel Aviv. Alle ore 19.00 si giocano invece le seguenti 12 sfide: Lugano-Viktoria Plzen; Hapoel Beer Sheva-Steaua Bucarest; Bate Borisov-Colonia; Stella Rossa-Arsenal; Konyaspor-Salisburgo; Olympique Marsiglia-Vitoria Guimaraes; Ostersund-Athletic Bilbao; Zorya-Hertha Berlino; Nizza-Lazio; Zulte Waregem-Vitesse; Zenit San Pietroburgo-Rosenborg; Vardar-Real Sociedad.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Appuntamento alle ore 21.05 invece per altre 11 partite (l'Astana infatti fa parte di questi gironi che sono in programma in prima serata): Villarreal-Slavia Praga; Skenderbeu-Partizan; Dinamo Kiev-Young Boys; Sporting Braga-Ludogorets; Hoffenheim-Istanbul Basaksehir; Milan-Aek Atene; Austria Vienna-Rijeka; Everton-Lione; Atalanta-Apollon Limassol; Sheriff Tiraspol-Lokomotiv Mosca; Zlin-Copenaghen. Se vi siete persi in questo lunghissimo elenco, ricordiamo allora che fra le squadre italiane la Lazio scenderà in campo alle ore 19.00, mentre per Atalanta e Milan dovremo aspettare le 21.05, l’orario anomalo ma ormai abituale da qualche anno per le partite di prima serata in Europa League.

LE ITALIANE PER CONFERMARSI

Le prime due giornate ci avevano fatto felici: a metà settembre tre vittorie su tre per le squadre italiane, con la chicca del roboante 3-0 inflitto dall’Atalanta all’Everton; a fine mese poi le vittorie di Milan e Lazio più il pareggio dei nerazzurri bergamaschi, che però ancora una volta ha grandissimo valore perché ottenuto in casa del Lione. Questa volta la partita più interessante è quella della Lazio, che se la dovrà vedere con il Nizza di Mario Balotelli nel big-match del girone che vede proprio i biancocelesti e i francesi al comando della classifica ancora a punteggio pieno. Potrebbero avanzare a braccetto, ma si affronteranno in due partite consecutive (il ritorno comincerà con le stesse partite a campi invertiti) che diranno molto sulle gerarchie del gruppo e anche per il primo posto. Milan e Atalanta invece devono cercare la vittoria casalinga per consolidare il loro primo posto nel girone: i rossoneri hanno anche bisogno di riprendersi dalle batoste in campionato, i nerazzurri devono approfittare della sfida sulla carta più semplice del gruppo, ma i ciprioti hanno già bloccato sia il Lione sia l’Everton.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICHE

GIRONE A

Astana-Maccabi Tel Aviv

Villarreal-Slavia Praga

Classifica: Slavia Praga 4; Villarreal 4; Maccabi 2; Astana 1.

GIRONE B

Skenderbeu-Partizan

Dinamo Kiev-Young Boys

Classifica: Dinamo 6; Young Boys 2; Partizan 1, Skenderbeu 1.

GIRONE C

Sporting Braga-Ludogorets

Hoffenheim-Istanbul Basaksehir

Classifica: Braga 6; Ludogorets 4; Istanbul 1; Hoffenheim 0.

GIRONE D

Milan-Aek Atene

Austria Vienna-Rijeka

Classifica: Milan 6; Aek Atene 4; Austria Vienna 1; Rijeka 0.

GIRONE E

Everton-Lione

Atalanta-Apollon Limassol

Classifica: Atalanta 4; Lione, Apollon 2; Everton 1.

GIRONE F

Sheriff Tiraspol-Lokomotiv Mosca

Zlin-Copenaghen

Classifica: Lokomotiv 4; Copenaghen Sheriff 2; Zlin 1.

GIRONE G

Lugano-Viktoria Plzen

Hapoel Beer Sheva-Steaua Bucarest

Classifica: Steaua 6; Hapoel, Plzen 3; Lugano 0.

GIRONE H

Bate Borisov-Colonia

Stella Rossa-Arsenal

Classifica: Arsenal 6; Stella Rossa 4; Bate 1; Colonia 0.

GIRONE I

Konyaspor-Salisburgo

Olympique Marsiglia-Vitoria Guimaraes

Classifica: Salisburgo 4; Konyaspor, Marsiglia 3; Vitoria 1.

GIRONE J

Ostersund-Athletic Bilbao

Zorya-Hertha Berlino

Classifica: Ostersund 6; Zorya 3; Athletic, Hertha 1.

GIRONE K

Nizza-Lazio

Zulte Waregem-Vitesse

Classifica: Nizza, Lazio 6; Vitesse, Zulte 0.

GIRONE L

Zenit San Pietroburgo-Rosenborg

Vardar-Real Sociedad

Classifica: Zenit 6; Real Sociedad, Rosenborg 3; Vardar 0.

