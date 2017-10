Stella Rossa Arsenal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Stella Rossa Arsenal: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la terza giornata dei gironi di Europa League

19 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Stella Rossa Arsenal, Europa League (Foto LaPresse)

Stella Rossa Arsenal sarà diretta dal francese Benoit Bastien; alle ore 19 di giovedì 19 ottobre si gioca per la terza giornata nel girone H di Europa League 2017-2018. Entrambe le squadre hanno grosse possibilità di andare avanti nella competizione e di centrare una qualificazione che sarebbe ben meritata. Arsenal che ha vinto in entrambe le gare precedenti a questa mentre la Stella Rossa ha ottenuto un pareggio ed una vittoria. Sarà una gara combattuta anche perché a Belgrado la vita non è facile per nessuna squadra, a maggior ragione per una zeppa di campioni come l'Arsenal. I padroni di casa vorranno dare filo da torcere dal primo all'ultimo minuto per cui ci sarà davvero la possibilità di assistere ad una gara divertente e molto spettacolare. Sarà anche la concreta occasione per capire se l'Arsenal può arrivare fino in fondo ad un'Europa League che sembra del tutto alla portata. Stella Rossa che vorrà agguantare quel primo posto che in vista dei sedicesimi darebbe quella tranquillità giusta per guardare al futuro con maggiore tranquillità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stella Rossa Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 2; il codice d'acquisto per i non abbonati al pacchetto Calcio è 408137 e ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video, attivando su PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio mostra azioni salienti e gol, in tempo reale, da tutti i campi collegati.

LE PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA ARSENAL

Per quanto concerne le probabili formazioni, entrambe punteranno a cambiare ben poco rispetto alle ultime apparizioni. Il modulo scelto da mister Milojevic per la sua Stella Rossa sarà il 4-4-2 con cui ha ottenuto brillanti risultati fin qui. In porta per la formazione serba ci sarà Borjan con Gabeljic, Le Tallec, Savic e Stojikovic a completare il reparto. In mezzo al campo spazio per Srnjic e Radonjic sugli esterni mentre al centro ci saranno Donald e Krsticic. Kanga e Boakye comporranno invece la coppia di riferimenti offensivi per la Stella Rossa.

Passando invece ai Gunners di Londra, Wenger pensa alla formazione tipo per ipotecare un passaggio del turno che sembra traguardo minimo. Il modulo del tecnico francese sarà il 3-4-2-1 con Cech in porta, Koscielny, Mertesacker e Monreal a comporre la linea di difesa. A centrocampo agiranno Bellerin e Kolasinac come esterni, con Xhaka ed Elneny in mezzo. In avanti invece spazio certo per il francese Lacazette come punta con alle sue spalle Iwobi e Theo Walcott, mattatore dell'Europa League.

LA CHIAVE

La formazione serba ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per centrare una qualificazione che sarebbe meritata per quanto visto fin qui. Un andamento entusiasmante soprattutto guardando al rendimento anche della difesa, un reparto che sta dando notevoli sicurezze. Bene in avanti il centravanti ex Atalanta e Latina, Boakye, che ha realizzato anche il gol decisivo in casa del Colonia. Sarà una gara importante per i biancorossi che hanno voglia di dare la grinta giusta contro i Gunners. L'Arsenal invece vuole conquistare una vittoria fondamentale e che scaccerebbe gli incubi nonostante una difesa non apparsa certo imperforabile in questa stagione in Europa League. Molto bene Iwobi e Walcott, due elementi fondamentali per la squadra londinese anche perché hanno doti tecniche di notevole importanza. In avanti ci si aspetta molto di più da Lacazette, bomber francese che vuole entrare nei cuori dei tifosi dell'Arsenal. Serve la gara perfetta per avere la meglio in casa della Stella Rossa di Belgrado.

PAROLA AGLI ALLENATORI

Il tecnico della Stella Rossa, Milojevic, ha ammesso che sarà una partita molto ostica e difficile da vincere contro l'Arsenal. Servirà una gara impeccabile anche perché il campo sarà un vero e proprio catino di entusiasmo. La formazione di casa punta molto sulla spinta dei suoi tifosi, come ammesso dallo stesso tecnico. Gara non decisiva per l'Arsenal, almeno secondo quanto confessato in conferenza post Watford da Wenger. Urge una vittoria per dimenticare il passo falso in Premier che ha rotto una serie positiva per i Gunners che avrebbe permesso di arrivare in grandissima forma.

QUOTE E PRONOSTICO

Vedendo invece quelle che sono le quote Bwin per l'evento tra Stella Rossa ed Arsenal, la vittoria della formazione serba viene quotata a 4.60 mentre il pareggio viene dato a 3.70. Favorito nettamente l'Arsenal anche per via di doti tecniche notevolmente superiori. La quota per gli inglesi è di 1.72.

© Riproduzione Riservata.