Tania Cagnotto torna ai tuffi?/ "Non sono più così convinta di ritirarmi: la Dallapè mi tormenta!"

Tania Cagnotto forse ci ripensa: dopo aver dato l'addio ai tuffi e alla compagna Francesca Dallapè, l'atleta italiana svela di poter riconsiderare la vicenda

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè

Dopo aver annunciato il ritiro dopo le Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, Tania Cagnotto potrebbe tornare in vasca. L'atleta di Bolzano, punta di diamante del tuffo nostrano, ne ha parlato ai microfoni de La Stampa: "Ero molto convinta. Ora non lo sono più, magari è la gravidanza che gioca brutti scherzi o quel martello di Francesca Dallapè, la mia compagna di trampolino, che ogni giorno mi tormenta "vedrai quando sei mamma che voglia di riprendere che ti torna"". Un possibile dietrofront dunque per Tania Cagnotto, che potrebbe presto, dopo la nascita del figlio, tornare a comporre il tandem vincente con Francesca Dallapè: "Vediamo, dico solo che prima era una porta chiusa adesso non più. Per fortuna non ci devo pensare subito, nasce a fine gennaio. Se ne riparlerà". La Dallapè, al lavoro per convincere la compagna di tandem, è tornata ad allenarsi dopo la gravidanza come postato su Instagram: "Arrugginita e con qualche chilo in più!!! Ma Intanto mi diverto senza grandi aspettative!!".

LA DONNA DEI RECORD

Tania Cagnotto è stata la punta di diamante del tuffo italiano, figlia d’arte di Giorgio Cagnotto, suo allenatore anche, che ha vinto numerose medaglie in ambito mondiale ed europeo nel corso degli anni settanta. Anche la madre, Carmen Casteiner, nello stesso periodo dominava nel panorama femminile. Tania Cagnotto è stata la prima donna italiana ad aver conquistato una medaglia mondiale nei tuffi e, inoltre, l’unica ad aver vinto una medaglia d’oro. A Rio de Janeiro, ultima sua apparizione, si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di tre metri e quella d’argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapè. Un palmares ricco di successi dunque, che potrebbe tornare ad accogliere riconoscimenti in caso di ripensamento: classe 1985, sposatasi lo scorso settembre con Stefano Parolin, la Cagnotto potrebbe tornare in pista, questo è l’augurio degli amanti dello sport italiano e, soprattutto, dell’amica-collega Francesca Dallapè.

