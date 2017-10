Video/ Benfica Manchester United (0-1): highlights e gol della partita (Champions league girone A)

Video Benfica Manchester United (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida per il terzo turno del girone A Champions League 2017-2018.

Video Benfica Manchester United (LaPresse)

Gara viva quella dello Stadio Da Luz e il cui risultato è rimasto in bilico fino al recupero: a decidere quindi è stato il lampo di Rashford nel secondo tempo per gli inglesi, anche se il Benfica ha di che rammaricarsi per alcune occasioni sprecate e l’aver preso gol solo su calcio piazzato. Anche leggendo le statistiche elaborate a fine gara si evince come il Manchester United non sia stato certamente superiore ai lusitani, nonostante un maggior possesso palla (62% contro il 38% delle Aquile) che però si è rivelato spesso sterile. Ad ogni modo, i Red Devils hanno tirato più in generale (11 a 9) ma è interessante il dato che racconta come il Benfica non sia mai riuscito a inquadrare la porta, mentre gli uomini di Mourinho sì e in ben cinque occasioni. Gli ospiti, inoltre, si sono fatti pescare in fuorigioco ben sette volte (nessun offside invece a favore dei lusitani), mentre c’è un autentico divario nel numero di passaggi completati: anche se a decidere il match è stato un calcio da fermo, lo United si è fatto almeno preferire nella gestione del pallone e nella precisione, con 430 passaggi andati a buon fine contro i soli 152 del Benfica.

LE DICHIARAZIONI

Intervistato al termine del match che il suo Benfica ha perso di misura con il più quotato Manchester United, Rui Vitoria ha avuto parole di elogio per i propri ragazzi, parlando di “bellissima prestazione”: infatti, secondo l’allenatore lusitano, è attraverso prestazioni di questa intensità che si cresce come squadra, nonostante il risultato finale. Inoltre, a proposito della scelta di far esordire in porta il 18enne Svilar (protagonista in negativo sull’episodio del gol di Rashford), Rui Vitoria ha detto che “si tratta comunque di un craque e non c’è alcun problema con lui”, precisando che giocherà titolare anche domenica prossima in campionato e che lo attende un radioso futuro. Il suo connazionale e collega José Mourinho, nel corso delle interviste in mixed zone, si è invece soffermato soprattutto sull’infortunio patito dal match-winner, Marcus Rashford: “Ha sentito qualcosa al ginocchio, ma ora speriamo che non si tratti di nulla di serio” ha affermato lo Special One che, a proposito del match dello Stadio Da Luz, ha spiegato che “lo United è stato sempre in controllo, tanto che De Gea non ha dovuto compiere nemmeno una parata”. Infine, a chi critica il gioco attendista della sua squadra, Mourinho ha replicato dicendo che “oggi sembra un crimine essere organizzati difensivamente, ma non è così”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO BENFICA MANCHESTER UNITED (0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIOS LEAGUE da uefa.com)

