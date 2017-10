Video/ Chelsea Roma (3-3): highlights e gol della partita (Champions League girone C)

Video Chelsea Roma (risultato finale 3-3): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Stamford Bridge, valida per la terza giornata del girone C della Champions League

19 ottobre 2017 Redazione

Video Chelsea Roma 3-3, Champions League (Foto LaPresse)

A Stamford Bridge terminano con uno spettacolare pareggio per 3 a 3 la partita tra Chelsea e Roma. Nel primo tempo gli ospiti partono bene ma vanno in svantaggio all'11' con la conclusione dalla distanza di David Luiz su un'imprecisione di Juan Jesus. Il belga Nainggolan si vede parare l'opportunità del pari ed al 37' Hazard raddoppia per i suoi capitalizzando il break di Morata sulla disattenzione di Gonalons. Prima dell'intervallo Kolarov accorcia le distanze al 40' con un gran goal lasciando sul posto Azpilicueta e Zappacosta e, nella ripresa, sale in cattedra Dzeko pareggiando con un eurogoal al 64' al volo sul lancio in profondità di Fazio per poi firmare il sorpasso al 70' con un colpo di testa sulla punizione calciata da Kolarov. Ci pensa nuovamente Hazard, pure lui autore di una doppietta, a rimettere definitivamente le cose in equilibrio sempre di testa al 76' sul cross del subentrato Pedro. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come la Roma avrebbe probabilmente meritato la vittoria questa sera a cominciare dal possesso palla favorevole con il 58%, supportato da una maggiore precisione nei passaggi, l'84% con 451 su 537 completati contro il 76% con 266 su 348 appoggi riusciti, oltre ad aver recuperato più palloni, 37 a 35. In fase offensiva i giallorossi sono stati pure più pericolosi totalizzando 13 conclusioni contro le 12 dei blues, delle quali 7 a 5 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Chelsea è stato più falloso della Roma, 8 a 7 nei falli commessi, e l'arbitro sloveno Damir Skomina ha estratto il cartellino giallo solo una volta ammonendo al 69' Bakayoko.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro l'attaccante della Roma ed autore di una doppietta Edin Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo ai microfoni di Premium Sport spiegando: "Penso che sia stata una notte splendida, potevano vincere ma un punto va bene, siamo stati forti e abbiamo fatto bene. Anche loro sono forti ed hanno fatto 3 goal in 3 occasioni, la nostra mentalità è stata quella giusta e sono molto contento per la serata. Il mio momento? Il calcio italiano mi ha fatto crescere molto, mi sta facendo bene. Qualificazione? La qualificazione è importante ma vedremo poi, ora pensiamo alla Serie A."

