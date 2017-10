Video/ Gubbio Sambenedettese (1-3): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Gubbio Sambenedettese (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia serie C 2017-2108.

19 ottobre 2017 Francesco Zaza

Video Gubbio Sambenedettese (LaPresse)

La Sambenedettese vince 1-3 a Gubbio e accede ai sedicesimi di Coppa Italia Serie C. Apre le marcature Valente al 36esimo. Ci pensa Candellori allo scadere del primo tempo a raddoppiare. In apertura di ripresa Burzigotti riporta in partita gli umbri ma poi Dierna, dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo, lascia in 10 il Gubbio. Ne approfitta subito Valente: punizione magica e partita chiusa.

SINTESI PRIMO TEMPO

Pagliari schiera il Gubbio con il 4-4-2. Tra i pali Costa, in difesa Paramatti, Burzigotti, Piccinni e Pedrelli. A centrocampo da destra verso sinistra Paolelli, M. Conti, Bergamini e Ciccone. In attacco Jallow e Libertazzi. La Samb risponde con un modulo a specchio. In porta Raccichini, linea difensiva composta da Rapisarda, Miceli, Di Pasquale e Ceka. Sulla fascia destra Candellori, in mezzo al campo Di Cecco e Damonte, a sinistra Trillò. In avanti Di Massimo e Valente. A dirigere il confronto è il sig. Davide Andreini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Michele Dell'Università di Aprilia e Claudio Barone di Roma 1. Nei primi minuti di gioco le due squadre si studiano mantenendo alta la prudenza. Al terzo minuto Paolelli crossa in area cercando Libertazzi, anticipato da Miceli. Poco dopo Bergamini ci prova dalla distanza. Tiro forte ma impreciso, la palla termina ampiamente fuori. Le due squadre faticano a scoprirsi. Atteggiamento molto prudente da parte di entrambe le formazioni. Al 17esimo Di Massimo prova a fare tutto da solo in area del Gubbio. Prima del tiro viene però fermato da un puntuale intervento di Burzigotti. Poco dopo gli umbri provano a rendersi pericolosi da calcio piazzato. Conti scodella in area per Libertazzi che anticipa tutti ma colpisce male con il capo. Il pallone schizza oltre la traversa. Alla mezzora arriva la prima vera occasione della gara. Scatta il Gubbio in velocità, con Libertazzi che prova il tiro, ma la palla è troppo debole e Raccichini para senza problemi. Quest'ultimo, classe 2000, esordisce quest'oggi tra i professionisti. Brutte notizie intanto per Pagliari. Pedrelli deve infatti gettare la spugne per infortunio. Al suo posto entra Giacomarro. La Sambenedettese si scatena nella parte finale del primo tempo. Azione avviata da Rapisarda in contropiede. Il terzino destro parte in velocità sulla fascia. Il difensore dalla destra serve Valente sul primo palo, e l'attaccante spinge a rete senza pensarci su. Marchigiani in vantaggio. Il Gubbio non riesce a reagire e la Samb prima dell'intervallo realizza un altro gol. Altra ripartenza micidiale della truppa di Moriero con Candellori che riesce a battere nuovamente il portiere avversario con un tiro preciso. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

I due allenatori non effettuano cambi durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo, eccezion fatta per Pedrelli, già infortunato e sostituito. Subito gli umbri provano ad accorciare le distanze. Conclusione dalla distanza di Bergamini, deviata in angolo: dalla bandierina va lo stesso Bergamini che effettua un cross tagliente in area piccola. Direzione primo palo dove arriva Burzigotti che di testa gonfia la rete. Il Gubbio accorcia subito le distanze. Il Gubbio spinge a più non posso rischiando però di subire il colpo del k.o. in contropiede. Al 52esimo la Sambendettese si distende bene. Valente calcia a botta sicura ma centra il palo. Arriva intanto il momento di Esposito, a fargli spazio è Trillò: prima sostituzione operata da mister Moriero. Altro cambio voluto da mister Pagliari: a posto di Jallow va Manari. Al 64esimo la Sambenedettese va vicinissima al gol. Damonte si libera bene in area e dopo essersi ritagliato lo spazio per il tiro conclude con forza centrando però il palo. Secondo sostituzione per mister Moriero: in campo va Demofonti, che rileva l'autore del raddoppio marchigiano, Candellori. Anche per Demofonti, così come per Raccichini, esordio tra i professionisti. Cambio anche per il Gubbio: Dierna prende il posto di Burzigotti. Non cambia niente tatticamente. In soli due minuti però il neo-entrato Dierna si fa espellere. Secondo l'arbitro commette fallo su Valente, lanciato verso la porta in chiara occasione da rete: rosso diretto. La parola fine sul match la mette sul calcio di punizione che segue Valente. Esecuzione perfetta che non lascia possibilità a Costa: 1-3. Termina subito dopo la partita di Valente, al suo posto va il giovane Sargolini: ultimo cambio di mister Moriero.

