Video/ Juventus Sporting (2-1): highlights e gol della partita (Champions League girone D)

Video Juventus Sporting (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Torino, valida per la terza giornata del girone D della Champions League

19 ottobre 2017 Stefano Belli

Video Juventus Sporting Lisbona 2-1, Champions League (Foto LaPresse)

La serata non era cominciata nel migliore dei modi per la Juventus che al 12' del primo tempo si è ritrovata in svantaggio a causa dell'autogol di Alex Sandro che ha ribadito il pallone nella porta sbagliata dopo la respinta di Buffon sul tentativo di Gelson Martins. Nel momento più delicato del match a rimettere in carreggiata la squadra di Allegri ci ha pensato Miralem Pjanic con una punizione semplicemente perfetta che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario Rui Patricio. Nella ripresa i bianconeri attaccano a testa bassa ma solamente a sei minuti dal novantesimo ribaltano il risultato con Mandzukic che su assist di Douglas Costa gonfia la rete e regala tre punti importantissimi in chiave qualificazione per la Vecchia Signora. Ora la classifica del gruppo D di Champions League 2017-18 recita: Barcellona 9, Juventus 6, Sporting Lisbona 3, Olympiacos 0. Tra due settimane in Portogallo sarà fondamentale non perdere, anche il pareggio consentirebbe agli uomini di Allegri di mantenere le distanze nei confronti dei lusitani mentre la compagine greca sembra già tagliata fuori almeno per quanto riguarda l'accesso agli ottavi, con i blaugrana che invece hanno blindato il primo posto.

SPORTING, MALE CON LE ITALIANE

Prosegue la tradizione negativa dello Sporting CP con le squadre italiane, oggi è infatti arrivata l'11^ sconfitta in 14 gare; la Juventus si conferma una bestia nera per i club portoghesi, non dimentichiamo che nella scorsa edizione la formazione di Allegri eliminò dagli ottavi il Porto senza troppi complimenti. Per quanto riguarda le statistiche del match, sottolineiamo il dato relativo ai tiri in porta: 8 Juventus, 1 Sporting CP; i bianconeri hanno assediato l'area di rigore avversaria ma forse hanno impiegato fin troppo tempo a segnare. Calci d'angolo: 13 Juventus, 0 Sporting CP; questo dato conferma come l'undici di Allegri abbia preso la residenza nella trequarti portoghese. Possesso palla: 52% Juventus, 48% Sporting CP; forse i bianconeri avrebbero dovuto prendere l'iniziativa col pallone sin dall'inizio per non correre rischi come poi accaduto con l'autogol di Alex Sandro.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Un po' di sfortuna a inizio gara, ultimamente la Dea Bendata non ci sta assistendo. Questo è il calcio, l'importante è dare le risposte giuste. Lo Sporting Lisbona è un'ottima squadra che ci ha messo in grande difficoltà, abbiamo dovuto giocare una grande partita per vincere, credo che i tre punti siano meritati. Adesso dobbiamo chiudere i discorsi almeno per il secondo posto cercando di non perdere in Portogallo. Comunque un passo alla volta, da domani ci concentreremo solamente sulla gara contro l'Udinese. Voglio ringraziare lo staff medico che mi ha consentito di recuperare in fretta dall'infortunio e di essere sceso in campo stasera".

È intervenuto anche Giorgio Chiellini: "È stata una partita tosta com'è normale che accada in Champions, oggi è andata bene, in Portogallo ce la possiamo decisamente giocare. Come ha detto il mister in conferenza stampa dobbiamo ancora crescere, l'importante è farlo portando comunque a casa il risultato. Mi aspettavo che sarebbe stata dura, dovevamo evitare di prendere gol all'inizio, in questa maniera ci siamo complicati la vita ma non è nel nostro stile piangerci addosso, è in queste situazioni che dobbiamo tirare fuori gli attributi e stasera mi sembra che lo abbiamo fatto. Certo, ci farebbe comodo avere i meccanici della Ferrari, o per meglio dire della Mercedes visto chi sta dominando negli ultimi anni in Formula 1".

Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: "È certamente un momento in cui non stiamo brillando, anche perché sono rientrati dei giocatori rimasti fuori a lungo per gli infortuni per non parlare di quelli che sono tornati stanchi dagli impegni con le rispettive nazionali. L'unica ricetta è rimboccarsi le maniche e lavorare duramente sacrificandosi durante la settimana, cercando di rimanere concentrati per tutti i novanta minuti e mettersi sempre in discussione. Detto ciò abbiamo ottenuto una vittoria importante grazie all'ottima prestazione di giocatori come Higuain. Vincere in Champions League non è mai facile ma non dobbiamo esaltarci, bisogna fare un passo alla volta; inoltre a Udine dovremo riprendere il nostro cammino in campionato, da novembre dopo i play-off per i mondiali comincerà un'altra stagione e cercheremo di approcciarla nel migliore dei modi vincendo le prossime quattro gare".

