Video/ Qarabag Atletico Madrid (0-0): highlights della partita (Champions League girone C)

Video Qarabag Atletico Madrid (risultato finale 0-0): gli highlights della partita giocata a Baku e valida per il terzo turno del girone C di Champions League 2017-2018.

19 ottobre 2017 - agg. 19 ottobre 2017, 10.26 Michela Colombo

Video Qarabag Atletico Madrid (LaPresse)

Si chiude con un amaro pareggio il match tra Qarabag e Atletico Madrid: 0-0 per il tabellone dell'incontro di Champions League per girone C. Un risultato quindi che lascia la compagine di Simeone ancora ben lontana dalla qualificazione al prossimo turno del maggior torneo per club sul continente. Di fatto ci si aspettava senza dubbio qualcosa di più da parte della compagine spagnola, che pure nei numeri si è dimostrata superiore (oltre che in campo dato che gli azeri al 75’ sono rimasti in dieci per l’espulsione di Dino Ndlovu). Dando un occhio a qualche statistica del match infatti notiamo che la compagine di Simeone ha firmato il 52 % di possesso palla e ben 10 tiri di cui però solo tre ben indirizzati verso lo specchio avversario : a ciò va aggiunto che l’Atletico Madrid ha messo a tabella 5 corner e ben l’85% di precisione nei passaggi (434 riusciti su 509 totali) e 48 palloni recuperati. Non così entusiasmanti i numeri invece del Qarabag, che però è riuscito a resistere in maniera rocciosa all’attacco della compagine rossobianca: per gli azeri ricordiamo il 48% di possesso palla e 8 tiri di cui però uno solo a targate ben 5 fuori porta. Non dimentichiamo poi che i padroni di casa ieri hanno messo a tabella anche l’83% di precisione nei passaggi (455 totali e 379 riusciti) con 42 palloni recuperati in fase difensiva.

LE DICHIARAZIONI

Di certo il pareggio a reti bianche non ha completamente soddisfatto la panchina come la tifoseria dell’Atletico Madrid, che sperava di tornare a casa dall'Azerbiagian con tre punti a bilancio, molto comodi nella scalata alla classifica del girone C. Al termine della partita è toccato al tecnico biancorosso Diego Pablo Simeone prendere la parola in conferenza stampa, dove ha dichiarato: “Non è una sconfitta, ma potevamo segnare per come abbiamo giocato. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Comunque credo nei miei ragazzi e sono certo che saremo capaci di ribaltare questa situazione negativo. Io sono forte e lo è anche la squadra. Il Qarabag oggi ha giocato bene, ci hanno chiuso ogni spazio”. Diverso il tono usato da tecnico del Qarabag Gurban Gurbanov, che sempre in conferenza stampa ha dichiarato: “Siamo molto contenti di aver conquistato il nostro primo punto nella competizione. Il merito è di questi ragazzi e dei tifosi. Stasera abbiamo dimostrato carattere, sentendo la pressione della Champions. Ora abbiamo più esperienza, siamo riusciti a dimostrare di cosa siamo capaci. Espulsione Ndlovu? E' un errore dell'arbitro, il giocatore era triste. Ma nel calcio, che è uno sport di movimenti, gli errori si possono fare”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO QARABAG ATLETICO MADRID (0-0) HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

