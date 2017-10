Video/ Ravenna Reggiana (0-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Ravenna Reggiana (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018

19 ottobre 2017 Francesco Zaza

Video Ravenna Reggiana (LaPresse)

La Reggiana vince il derby dell’Emilia Romagna, superando in trasferta il Ravenna per 0-2. Decidono i gol di Cesarini e Cianci nella ripresa. Grazie a questa vittoria i granata ottengono il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C.

SINTESI PRIMO TEMPO

Antonioli schiera il Ravenna con il 3-5-2. Tra i pali Gallinetta, in difesa E. Ballardini, Venturini e Ronchi. A centrocampo da destra verso sinistra Portoghese, Sabba, Selleri, A. Ballardini e Piccoli. In zona d'attacco la coppia Broso-Magrini. Modulo speculare per gli ospiti. In porta Narduzzo, difesa composta da Crocchianti, Spanò e Panizzi. A centrocampo da destra verso sinistra De Santis, Rocco, Bobb, Lombardo e Zaccariello. In attacco Cianci e Cesarini. Arbitra il signor Alessandro Meleleo di Casarano, coadiuvato dagli assistenti Patric Lenarduzzi di Merano e Alberto Zampese di Bassano del Grappa. Nei primi minuti di gioco il Ravenna mantiene il possesso mentre la Reggiana resta vigile provando a tenere le giuste distanze. Al quarto minuto Selleri cerca Broso in area. Aggancio e finta a superare un uomo. Prima del tiro Spanò lo mura e con l'ausilio di Lombardo la retroguardia granata riesce a respingere il pericolo. La Reggiana prova a spingere sull'acceleratore. Ci prova Cesarini dalla distanza, il numero 10 granata però non inquadra lo specchio della porta. Poco dopo arriva un tentativo di sinistro di Cianci, imbeccato da Cesarini in contropiede. L'attaccante però colpisce malissimo la sfera, spedendo sul fondo dal limite dell'area. L'inizio del match è caratterizzato da tanti errori palla al piede sia da una parte che dall'altra. Ancora Reggiana. Sugli sviluppi di un corner Crocchiati prova a risolvere di destro una mischia ma Galinetta neutralizza in due tempi. E' la squadra della coppia La Rosa-Tedeschi a fare la partita. Sinistro improvviso di Cesarini, conclusione però centrale che viene bloccata da Gallinetta. Nuova occasione per la Reggiana con Rocco che serve in area Cianci. L'attaccante prova il cross dal fondo per restituire al compagno, ma lo stesso Rocco arriva con un attimo di ritardo sul secondo palo e riesce solo a sfiorare col sinistro. Ammonito poco dopo Cesarini della Reggiana per fallo di mano. Poco dopo la difesa di casa si fa sorprendere da un azione in percussione. Rocco appoggia all'indietro per Cesarini, prima conclusione ribattuta, nuovo controllo acrobatico e gol. Ma l'arbitro annulla giustamente perché il secondo stop di Cesarini è stato nettamente effettuato col braccio. Nel finale prova ad affacciarsi in avanti con azioni di rimessa il Ravenna, ma spesso sono situazioni nelle quali è la Reggiana a recuperare palla e a rendersi pericolosa in contropiede. Il primo tempo si chiude dunque a reti inviolate.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono sostituzioni durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Subito un'occasione: gran gesto atletico di Broso che in rovesciata prova a correggere in rete un bel cross di Magrini, la palla esce seppur di poco. Ancora Reggiana. Contropiedecon Cianci che prima salta Ronchi, si allunga la palla e, nello scatto per raggiungerla, viene atterrato da Gallinetta. Nessun dubbio per il direttore di gara: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Cesarini che calcia col destro. Gallinetta intuisce e respinge, ma la sfera torna sui piedi del numero 10 granata che con freddezza evita un altro errore e insacca. Poco dopo Cesarini viene sostituito da Napoli. Per il Ravenna invece una doppia sostituzione: escono Sabba e Portoghese, entrano De Sena e Maistrello. Poco dopo per la Reggiana esce Zaccariello ed entra Ghiringhelli. Al 67esimo ecco il gol del raddoppio. Un altro contropiede micidiale: Rocco scappa via sulla fascia destra, alza la testa e serve un assist perfetto per Cianci che col sinistro da distanza ravvicinata batte Gallinetta. Il Ravenna prova a reagire. Risolve tutto Ghiringhelli in anticipo su De Sena, già pronto a colpire di testa sul secondo palo, solo corner per i romagnoli. Un altro colpo di testa qualche istante dopo, stavolta di Ronchi, su calcio d'angolo, palla fuori davvero di poco. Sostituzione tra le fila ospiti: esce Bobb, entra il classe 2000 Sarli. Il Ravenna replica inserendo Cenci al posto di Piccoli. Padroni di casa vicinissimi al gol. Sugli sviluppi di un calcio piazzato ci prova Maistrello, conclusione che si trasforma in un assist per Broso ma l'attaccante da distanza ravvicinata non riesce incredibilmente a insaccare spedendo sul fondo. Con il passare dei minuti la spinta del Ravenna diminuisce mentre la Reggiana aumenta con sicurezza il possesso palla gestendo a proprio vantaggio il risultato.

© Riproduzione Riservata.