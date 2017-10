Video/ Vicenza Pordenone (2-1): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Vicenza Pordenone (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018.

Il Vicenza stende il Pordenone 2-1 al Menti e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C. Succede tutto nel secondo tempo. Dopo appena 30 secondi l’ex Reggina Comi porta in vantaggio i biancorossi. Dopo una decina di minuti però i ramarri trovano il pari grazie a Raffini. Nel finale Comi trova la doppietta regalando al Vicenza il passaggio del turno.

SINTESI PRIMO TEMPO

Colombo schiera i biancorossi con il 4-3-3. Tra i pali Fortunato, in difesa Beruatto, Magri, Milesi e Turi. A centrocampo spazio a Bangu, Salifu e Ferchichi. In avanti troviamo Lanini, Comi e Di Molfetta. Il Pordenone risponde con il 4-3-2-1. In porta Zommers, linea difensiva composta da Peressutti, Pellegrini, Parodi e Nunzella. A centrocampo Silvestro, Lulli e Danza mentre in zona offensiva ecco Miguel Angel e Martignago in supporto di Raffini. Arbitra l'incontro Davide Curti della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti Lombardo di Sesto San Giovanni e Mokhtar di Lecco. Si parte forte. Subito una traversa colpita dal Pordenone direttamente su cross ma a gioco fermo: la palla, infatti, era uscita dal campo prima di rientrare e battere sul legno alto. Poco dopo a provarci è Beruatto. Il tiro è potente e ben angolato ma finisce fuori di poco. Al decimo minuto il Pordenone sfiora il gol. Lulli da fuori area sfiora l'incrocio dei pali con un tiro potente. Panchina giovanissima per i ramarri: escluso Magnaghi, classe '93, tutti gli altri provengono dalla Berretti. Ed escluso Toffolini, classe '99, il resto dei giocatori disponibili è minorenne. Al 15esimo Sainz-Maza se ne va sulla sinistra e impegna Valentini che si rifugia in angolo. Il Pordenone fa circolare palla in maniera precisa coinvolgendo tutti i giocatori. Al 21esimo Danza si inserisce bene in area ma difetta nello stop di petto perdendo contatto con il pallone. L'occasione sfuma. Il Vicenza prova a uscire da una fase complicata del match. Cartellino giallo intanto per Parodi che stende in scivolata Ferchichi. Prima dell'intervallo arriva un'altra ammonizione: destinatario è Lulli del Pordenone.

SINTESI SECONDO TEMPO

I due allenatori non effettuano cambi durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. La pausa rigenera il Vicenza che dopo appena 30 secondi passa in vantaggio. Lancio dalle retrovie di Magri, Comi sfugge alla marcatura e salta con un pallonetto Zommers al limite dell'area. I biancorossi provano a sfruttare il momento positivo andando subito a caccia del raddoppio. Di Molfetta scappa via in contropiede, Zommers chiude tempestivamente in corner. La reazione del Pordenone intanto inizia a concretizzarsi. Cross tagliato dalla trequarti, Raffini sbuca davanti Valentini e lo supera ingannandolo in diagonale. E' 1-1. Prima sostituzione della gara: in avanti, tra i locali, entra Giusti ed esce Di Molfetta. Doppio cambio per i ramarri: in difesa out Nunzella, dentro il giovane Facchinutti mentre in avanti esce Miguel Angel Sainz-Maza che lascia il posto a Magnaghi. Punizione dalla trequarti per il Pordenone: Danza sulla sfera, tutti i compagni in area. Il cross del centrocampista è a cercare il nuovo entrate Magnaghi ma la retroguardia biancorossa intercetta e libera l'area. Al 79esimo il Vicenza trova il gol del nuovo vantaggio. Ancora Comi, ancora su pallonetto. Stavolta la punta biancorossa la mette dentro con un colpo di testa beffardo che scavalca Zommers. Sostituzione per i locali: Alimi rileva Ferchichi. Terzo cambio per gli ospiti: in avanti entra il giovane Toffolini, da poco maggiorenne, e gli lascia spazio Martignago. Nei minuti di recupero per il Vicenza entra Sbrissa al posto di Bangu.

