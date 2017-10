Villarreal Slavia Praga/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

19 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Villarreal Slavia Praga, Europa League (Foto LaPresse)

Villarreal Slavia Praga, che è diretta dal norvegese Svein Oddvar Moen, è in programma alle ore 21:05 di giovedì 19 ottobre per la terza giornata del girone A in Europa League 2017-2018. Va in scena una gara fondamentale per quanto concerne la qualificazione: infatti sia il Villarreal che lo Slavia Praga sono prime in classifica in virtù dei quattro punti conquistati fin qui dalle due squadre. Nessuna delle due vuole perdere perciò ci sarà da divertirsi anche perché ci sono tanti ottimi spunti per vedere una sfida di grande entusiasmo. La gara vede favorita la formazione spagnola ma lo Slavia Praga non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare una possibilità unica, ovvero essere prima in classifica in solitaria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Villarreal Slavia Praga non sarà trasmessa in diretta tv e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per questa partita; tuttavia ci sarà la possibilità di seguire il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio mostra azioni salienti e gol, in tempo reale, da tutti i campi collegati (visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all'applicazione Sky Go).

IL CONTESTO

Lo Slavia Praga deve provare il miracolo in terra spagnola mentre il Villarreal non vuole concedere punti soprattutto in casa dove questa stagione bisogna cambiare rotta. La squadra gialla infatti vorrebbe arrivare fino in fondo così da dimostrare a tutti di essere una delle possibili candidate alla vittoria finale della competizione. Si tratterà perciò di un big match tutto da vedere e che sarà molto divertente. Il tecnico della formazione di casa, Calleja Revilla, vuole vincere anche per regalare una grande gioia ai tifosi spagnoli che quest'anno vedono l'Europa League come una concreta possibilità di trionfo. Il tecnico del Villarreal è consapevole che i tifosi vogliono raggiungere un traguardo importante. Le carte in regola per arrivare fino in fondo ci sono, bisogna continuare su quanto di buono fatto in queste prime due partite nella competizione. Invece mister Weber ha motivato i suoi confessando che sa di poter ambire alla qualificazione addirittura come prima del girone. Ecco perché si punta ad una sfida che potrebbe risultare decisiva e che perciò verrà seguita da tanti tifosi cechi in trasferta.

LE PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL SLAVIA PRAGA

Il modulo del Villarreal sarà il 4-1-2-1-2 con Barbosa in porta mentre in difesa giocheranno Mario Gaspar, Alvaro, Ruiz e Costa. In mezzo al campo spazio per Trigueros che farà da diga in mezzo mentre le mezze ali saranno Castillejo e Hernandez con Fornals che invece giocherà da trequartista. In avanti il tandem sarà composto da Bakambu e da Sansone con uno come Bacca pronto a rinforzare il reparto dalla panchina.

Per quanto concerne invece lo Slavia Praga, la formazione di Weber si schiererà con il 4-2-3-1. In porta giocheranno Le Giang con Eismann, Lischka, Hosek e Colic. In mezzo al campo spazio per Sisler e Janetska con Budinskiy a fare da trequartista mentre le ali saranno Kalabiska e Moravek. In avanti la punta centrale sarà Wagner, elemento di fondamentale importanza per la formazione ceca.

LA CHIAVE TATTICA

Il Villarreal basa molto del suo gioco sul tandem composto da Bakambu e Sansone che sono il giusto mix di qualità e di esperienza anche in ambito europeo. La formazione gialla ha bisogno di una vittoria che può essere il modo giusto per candidarsi alla vittoria della competizione. In mezzo al campo anche le mezze ali sono elementi fondamentali per la formazione spagnola che dovrà limitare le scorribande dei ragazzi dello Slavia Praga. Solidità invece è la parola chiave della difesa della formazione spagnola che ha bisogno di continuare così per ipotecare quello che sarebbe un passaggio meritato fin qui. La formazione ceca invece dovrà limitare quanto più possibile in avanti la squadra di Calleja Revilla. Ecco perché la solidità difensiva di queste ultime gare è un elemento che può fare la differenza anche per via delle qualità degli uomini a disposizione. Serve una vittoria per centrare un miracolo che sarebbe un traguardo davvero importante e che potrebbe anche rendere il prosieguo della stagione al meglio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto concerne invece le quote, la formazione di casa viene quotata da Bwin a 1.36 che viene perciò data come la netta favorita in un incontro che potrebbe già risultare decisivo per la qualificazione. Invece il pareggio viene dato a 4.50 mentre la vittoria dello Slavia Praga viene quotata a 8.75. .

