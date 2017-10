Waregem Vitesse/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Zulte Waregem Vitesse: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la terza giornata dei gironi di Europa League

19 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Waregem Vitesse, Europa League (Foto LaPresse)

Zulte Waregem Vitesse si gioca giovedì 19 ottobre alle ore 19:00 per la terza giornata del girone K di Europa League 2017-2018; sfida importante anche per la Lazio che si trova in questo gruppo e affronta la partita di vertice con il Nizza. Al momento, entrambe le squadre sono a quota zero, avendo perso sia contro la formazione allenata da Simone Inzaghi sia contro il Nizza. Rispetto al club italiano e francese, Waregem e Vitesse dopo le prime due giornate accusano un ritardo di sei punti. Il pareggio, va da sé, non serve né all'una né all'altra squadra se vogliono sperare di agganciare almeno una delle due formazioni in testa alla classifica dopo i primi 180 minuti disputati.

IL CONTESTO

Per Waregem e Vitesse esiste soltanto la vittoria, tre punti, confidando che Lazio o Nizza riescano a fare proprio lo scontro diretto di dopodomani. Il Waregem arriva dalla sconfitta contro la Lazio allo Stadio Olimpico, dove i biancocelesti hanno avuto la meglio per 2-0 senza troppe difficoltà. In classifica, la formazione belga è ultima per via di una peggiore differenza reti rispetto agli olandesi del Vitesse. Ad incidere il 5-1 con cui avevano perso in casa alla prima giornata contro i francesi del Nizza. I transalpini si sono poi ripetuti nella seconda giornata della fase a gironi contro il Vitesse, spazzato via per 3-0. Anche gli olandesi fin qui non hanno fatto una bella figura e sperano di poter conquistare i primi tre punti dopo le prime due gare sfortunate.

PROBABILI FORMAZIONI ZULTE WAREGEM VITESSE

Il Waregem è reduce da tre sconfitte consecutive. Domenica in campionato è arrivato il tonfo in campionato contro l'Antwerp. Anche la settimana precedente per il Waregem era arrivato un pesante ko nella Jupiler League, la massima divisione del Belgio (la nostra Serie A). I giocatori allenati da mister Dury avevano ceduto davanti al proprio pubblico per 3-1 contro il Lokeren. Sei gol subiti in due partite di campionato e zero punti raccolti, questo il bilancio pessimo di un mese di ottobre che il Waregem vuole dimenticare al più presto. Giovedì l'occasione è ghiotta, anche perché il Vitesse non appare irresistibile. Nell'ultima giornata di campionato, l'allenatore Dury ha schierato i suoi uomini con il modulo 3-5-2. In porta il nostro Nicola Leali. In difesa terzetto composto da Heylen, Baudry e Derijck. A centrocampo spazio a Doumbia, Coopman e Kaya, con De Fauw e Hamalainen esterni. In attacco De Pauw e Olayinka. I giocatori migliori per il Zulte Waregem sono il talentuoso 19 enne belga Leya e l'altrettanto giovane talento di 20 anni Saponjic, di nazionalità serba in prestito dal Benfica. Il miglior goleador fino a qui per il Waregem è il nigeriano Olayinka (21 anni), che nelle prime 10 partite ha segnato già quattro gol. I belgi sono una squadra con molti elementi giovani e di prospettiva in rosa, ma non mancano i calciatori esperti. Il capitano è il belga De Fauw, che di anni ne ha 36.

Ad oggi, il Vitesse può essere definita una delle squadre rivelazione dell'Eredivisie, la Serie A olandese. La quarta posizione dopo le prime otto giornate di campionato alle spalle di Psv, Ajax e Feyenoord sorprende in positivo. In Europa League però la formazione allenata dal tecnico Hendrikus Fraser stenta a decollare, avendo perso le prime due partite contro Lazio e Nizza. Il Vitesse ha rallentato un po' la sua corsa anche in Eredivisie, dove ha pareggiato le ultime due partite contro Heracles (in trasferta) e Utrecht (in casa). Nonostante ciò, la distanza dalla seconda posizione dell'Ajax è di un solo punto. Nell'ultima giornata di Eredivisie, sul campo dell'Heracles, Fraser ha adottato come modulo il 4-3-3. Punta centrale Matavz con gli esterni Linssen e Rashica. A centrocampo Serero, Burns e Foor. In difesa linea a quattro con Dabo, Miazga, Kashia e Buttner. In porta Pasveer. Ad oggi, il miglior elemento in mano a Fraser è l'attaccante sloveno Matavz, autore di 5 gol nelle prime 7 partite disputate.

QUOTE E SCOMMESSE

Secondo l'agenzia di scommesse Eurobet, i favori del pronostico per questa partita di Europa League vanno alla squadra di casa: siamo infatti a un 2,40 per il segno 1 che identifica la vittoria dello Zulte Waregem, mentre in caso di affermazione esterna del Vitesse (segno 2) la vincita sarebbe di 2,80 volte la somma messa sul piatto.

