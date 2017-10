Zenit Rosenborg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Zenit Rosenborg: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la terza giornata dei gironi di Europa League

19 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Zenit Rosenborg, Europa League (Foto LaPresse)

Zenit San Pietroburgo Rosenborg è una partita che, diretta dall'arbitro tedesco Tobias Stieler, si gioca alle ore 19:00 di giovedì 19 ottobre per la terza giornata nel girone L di Europa League 2017-2018. Una situazione di classifica molto particolare per entrambe le formazioni. Lo Zenit di Mancini non può commettere alcun passo falso visto che rischia di perdere il primo posto, mentre il Rosenborg ha bisogno di una vittoria per restare in corsa e magari sperare di arrivare alla fine come capolista. Occorrerà una prestazione brillante per entrambe visto che sarà un big match del girone e che garantirà la possibilità di accaparrarsi una posizione di vantaggio in vista dei sedicesimi. Una gara ricca di spunti e soprattutto di ottimi talenti che in campo punteranno a farsi vedere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Zenit Rosenborg sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 3; il codice d'acquisto per i non abbonati al pacchetto Calcio è 408148 e ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video, attivando su PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio mostra azioni salienti e gol, in tempo reale, da tutti i campi collegati.

IL CONTESTO

Lo Zenit fin qui resta tra le favorite del girone L dell'Europa League e che potrebbe anche diventare tra le candidate per la vittoria finale assieme alle blasonate Arsenal e Milan. Occasione importante per entrambe che hanno voglia di conquistare una vittoria fondamentale che permetterebbe di guardare con ottimismo al finale del girone. Ci sarà di che divertirsi anche per via dei grandi giocatori in campo: da una parte Driussi, dall'altra invece ci sarà Bendtner. Il tecnico dello Zenit, Roberto Mancini, ha confessato che la sua squadra ha bisogno ancora di tempo per trovare il giusto equilibrio. Serve tempo dunque anche perché ci sono tanti calciatori nuovi che arrivano da altri campionati. La colonia argentina è quella portante, un po' come successo ai tempi dell'Inter per l'ex tecnico della formazione nerazzurra. Invece il tecnico del Rosenborg crede nelle qualità dei suoi ragazzi per cui vuole un colpaccio in casa dello Zenit così da far ricredere gli scettici. Il Rosenborg vuole fare molto bene.

LE PROBABILI FORMAZIONI ZENIT ROSENBORG

Il modulo scelto da mister Mancini sarà il 4-4-2 con cui punta a risalire la china dopo l'ultima sconfitta subita in casa contro l'Arsenal Tula in campionato. Servirà una prova arcigna e che soprattutto si basi sulla qualità degli elementi presenti nella rosa russa. In porta andrà Lunev con Criscito, Ivanovic, Mevljia e Smolnikov nel reparto difensivo. A centrocampo giocheranno Shatov, Kranevitter, Paredes e Kuzyayev. Mentre la coppia di centravanti sarà composta da Driussi e dal bomber russo Kokorin.

Per quanto concerne invece il Rosenborg, la formazione norvegese di Ingebrigtsen si schiererà in Russia con il 4-3-3. In porta giocherà Hansen con Hedenstad, Reginiussen, Rasmussen e Meling a comporre la linea di difesa. A centrocampo agiranno invece Trondsen, Lundemo e Jensen con Helland e Adegbenro sugli esterni in avanti. La punta centrale sarà invece il danese ex Juventus ed Arsenal, Nicklas Bendtner, che in terra norvegese sembra essere tornato quel goleador che tanto piaceva e mezza Europa ai tempi dei Gunners.

LA CHIAVE TATTICA

Passando invece al tipo di gioco espresso dalle due formazioni, è bene sottolineare che la squadra russa non è ancora al top della sua condizione. L'ultima vittoria contro la Real Sociedad ha comunque dimostrato che la formazione di Mancini può giocarsela per arrivare fino in fondo. Driussi e Kokorin sono gli attaccanti maggiormente realizzativi per i russi anche se non è da sottovalutare la presenza di uno come Rigoni, bomber argentino che ha fatto sempre molto bene fin qui in Europa League. Rosenborg che ha un metodo di giocare molto innovativo che si basa fondamentalmente sul centrocampo massiccio e che non vorrà concedere spazio agli avversari.

Fondamentale in avanti Bendtner anche per via delle sue grandi giocate offensive e che aiutano i compagni a creare pericoli. Dunque non si tratta semplicemente di un bomber che segna, ma anche di colui che riesce a creare opportunità in favore dei compagni di squadra. E vorrà sicuramente sfruttare al massimo il palcoscenico europeo in cui sta ben figurando nelle ultime settimane grazie a gol spettacolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Guardando quelle che sono le quote Bwin, la vittoria dello Zenit San Pietroburgo sembra essere il risultato più auspicabile per quel che riguarda i pronostici. Il bookmaker quota la vittoria della formazione russa a 1.26 mentre il pareggio viene dato addirittura a 5.25. Difficile il colpo esterno dei norvegesi che vengono quotati a 11.50. La gara che si giocherà in terra russa e che sarà molto seguita dagli appassionati di Europa League sarà visibile in diretta sui canali Sky Calcio. Proprio su questa piattaforma è possibile vedere tutte le sfide della competizione in esclusiva.

