CONVOCATI NAZIONALE/ Italia, la lista dei nomi di Giampiero Ventura per le sfide contro Macedonia e Albania

NAZIONALE, I CONVOCATI DI GIAMPIERO VENTURA: LE NOVITA'

È andata in archivio una domenica di cattive notizie per la Nazionale: diverse le modifiche apportate dal commissario tecnico Giampiero Ventura alla lista dei convocati. Andrea Belotti si è infortunato, oggi sono previsti gli accertamenti medici a Torino, ma è in forte dubbio per le sfide contro Macedonia e Albania. Problemi fisici anche per Marco Verratti, che è sicuramente indisponibile e infatti non è atteso nel ritiro della Nazionale. Per queste ragioni il ct azzurro ha convocato Nicolò Barella e Roberto Inglese del Chievo. Il primo si stata aggregando all'Under 21 quando è arrivata la prima convocazione assoluta con la Nazionale maggiore. L'attaccante invece aveva partecipato agli stage per i calciatori emergenti l'anno scorso. La decisione su Andrea Belotti è stata rimandata oggi e, come fa sapere la Federcalcio, è legata «agli accertamenti di rito che verranno svolti a Torino al fine di evitare al calciatore un trasferimento che avrebbe rischiato di peggiorarne le condizioni».

LA CHANCE PER ROBERTO TRA CHIEVO E NAPOLI

Prima convocazione in Nazionale per Roberto Inglese: l'attaccante 26enne del Chievo è stato messo in preallarme dal commissario tecnico Giampiero Ventura a causa del possibile forfait di Andrea Belotti, infortunatosi nel match di ieri contro il Verona. Un bel riconoscimento per la punta, che ha segnato tre gol in questo avvio di stagione. Il suo futuro potrebbe essere a tinte azzurre, ma non ci riferiamo solo alla Nazionale: potrebbe essere infatti una pedina importante anche per il Napoli di Maurizio Sarri. La società partenopea lo ha acquistato nel finale del calciomercato estivo, quindi potrebbe rientrare nei piani del Napoli a gennaio, a fronte dell'infortuno di Arkadiusz Milik. Di certo la convocazione in Nazionale rappresenta anche un bel banco di prova per l'attaccante, chiamato a ripagare la fiducia del commissario tecnico, che lo ha convocato sorprendendo le previsioni di molti.

ITALIA, LA LISTA CONVOCATI IN NAZIONALE

La lista completa dei convocati azzurri annovera tra i portieri Buffon (Juventus), Donnarumma (Milan), Perin (Genoa). I difensori scelti dal commissario tecnico Giampiero Ventura sono: Astori (Fiorentina), Barzagli (Juventus), Bonucci (Milan), Chiellini (Juventus), D'Ambrosio (Inter), Darmian (Manchester United), Rugani (Juventus), Spinazzola (Atalanta), Zappacosta (Chelsea). Quindi, i centrocampisti: De Rossi (Roma), Parolo (Lazio), Pellegrini (Roma). E gli esterni: Bernardeschi (Juventus), Candreva (Inter), El Shaarawy (Roma), Insigne (Napoli), Verdi (Bologna). Infine, gli attaccanti: Eder (Inter), Gabbiadini (Southampton), Immobile (Lazio). Non ritorna a indossare la maglia azzurra Simone Zaza, nonostante il buon inizio di stagione con il Valencia. L'ex Juventus segna, ma Ventura ha deciso di puntare invece su Manolo Gabbiadini ed Eder, oltre al prolifico Ciro Immobile. A questa lista comunque andranno aggiunto Barella e Inglese, ma si attendono conferme su Belotti.

