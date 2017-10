Classifica Serie A/ Risultati e marcatori 7^ giornata: Napoli in testa da solo

Classifica Serie A: il Napoli è in testa da solo (Foto LaPresse)

Una squadra sola al comando della classifica di Serie A 2017-2018: il Napoli vola a punteggio pieno dopo il 3-0 al Cagliari con il quale è riuscito a staccare la Juventus. I bianconeri si sono fatti fermare a Bergamo: avanti 2-0 con due gol in tre minuti, i bianconeri sono stati rimontati dall’Atalanta e hanno anche rischiato di perdere, sprecando un calcio di rigore con Dybala (primo errore dal dischetto da quando veste la maglia bianconera) e vedendosi togliere un gol (di Mario Mandzukic) dal Var. La Juventus è così stata ripresa anche dall’Inter, che vincendo a Benevento (soffrendo) si è presa il secondo posto. RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

LE ROMANE VOLANO

Sotto il terzetto che comanda il campionato, stanno facendo benissimo le romane. La Lazio vola: la reazione dopo aver subito il gol del Sassuolo è stata encomiabile e i sei gol realizzati contro i neroverdi hanno certificato quanto la squadra di Simone Inzaghi abbia qualità e potenza di fuoco offensive. Il quarto posto e l’accesso alla Champions League non sono più una chimera, ma una realtà che si può andare a toccare con mano; così anche per la Roma, che ha scoperto ancor più il suo valore andando a vincere a San Siro. Il Milan ha avuto più occasioni nel primo tempo, ma i giallorossi sono stati assolutamente cinici e, con i due gol nel secondo tempo, hanno affondato i rossoneri prendendosi un’altra vittoria di prestigio. Hanno una partita in meno: dovessero vincerla, sarebbero idealmente quarti con un solo punto dal duo delle seconde e, nonostante il cambio di allenatore, sarebbero assolutamente in quota scudetto.

IL FONDO DELLA CLASSIFICA

Sul fondo della classifica arrancano in particolare tre squadre. Il Verona se non altro è andato a prendersi un clamoroso pareggio sul campo del Torino, segnando due gol in pochi minuti nel finale e tornando a muovere la graduatoria (soprattutto tornando a segnare dopo cinque partite). Il Benevento invece è ancora fermo al palo: nessun punto, il ritorno al gol non è servito per frenare l’Inter e adesso la situazione si fa davvero complicata. Poi il Genoa, la terza squadra a non avere ancora vinto: il Grifone si è fatto battere anche dal Bologna (in casa) e più delle altre rivali per la salvezza sta dando la sensazione di avere poche armi a sua disposizione. Male anche il Sassuolo, la cui difesa inizia a fare acqua (è la terza peggiore del campionato); in leggera ripresa Spal e Crotone che hanno pareggiato nello scontro diretto del Mazza, la vittoria netta sulla Sampdoria ha invece rilanciato l’Udinese che adesso può esplorare altre zone della classifica.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 7^ GIORNATA

Udinese-Sampdoria 4-0 - 27' rig. De Paul, 66' rig. Maxi Lopez, 85' Maxi Lopez, 95' rig. Fofana. Note: 40' esp. E. Barreto (S)

Genoa-Bologna 0-1 - 73' Palacio

Napoli-Cagliari 3-0 - 4' Hamsik, 40' 40' rig. Mertens, 47' Koulibaly

Benevento-Inter 1-2 - 19' Brozovic (I), 22' Brozovic (I), 44' D'Alessandro (B)

Chievo-Fiorentina 2-1 - 6' G. Simeone (F), 25' Castro (C), 46' Castro (C)

Lazio-Sassuolo 6-1 - 27' rig. D. Berardi (S), 45'+1' Luis Alberto (L), 56' De Vrij (L), 58' Luis Alberto (L), 64' Parolo (L), 69' Parolo (L), 81' rig. Immobile (L)

Spal-Crotone 1-1 - 39' Paloschi (S), 59' Simy (C)

Torino-Verona 2-2 - 31' Iago Falque (T), 44' Niang (T), 88' Niang (V), 92' rig. Pazzini (V)

Milan-Roma 0-2 - 72' Dzeko, 77' Florenzi. Note: 80' esp. Calhanoglu (M)

Atalanta-Juventus 2-2 - 21' Bernardeschi (J), 24' Higuain (J), 31' Caldara (A), 67' Cristante (A). Note: 84' Dybala (J) sbaglia rigore (parato)

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli 21

Juventus, Inter 19

Lazio 16

Roma* 15

Torino, Milan 12

Sampdoria*, Chievo, Bologna 11

Atalanta 9

Fiorentina 7

Udinese, Cagliari 6

Spal, Crotone 5

Sassuolo 4

Verona 3

Genoa 2

Benevento 0

* una partita in meno

