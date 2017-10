Classifica Serie B/ Risultati, diretta gol live score del posticipo Frosinone-Cremonese (7^ giornata)

Risultati Serie B, 7^ giornata (Foto LaPresse)

La settima giornata di Serie B 2017-2018 si conclude lunedì 2 ottobre con il posticipo: alle ore 20:30 si gioca infatti Frosinone-Cremonese, una bella sfida tra due squadre che hanno già mostrato di saper fare bene. Il quadro della situazione ci dice che i ciociari possono riprendersi la vetta solitaria della classifica: il Frosinone può volare a +3 su Perugia, Palermo e Avellino che al momento fanno parte del poker di squadre in vetta. La Cremonese ha perso un po’ di contatto, ma con i tre punti si riporterebbe immediatamente in zona playoff agganciando Empoli e Carpi; dunque ci sono tutti gli ingredienti per una partita di alto livello.

Intanto Foggia e Novara hanno dato vita a una gara intensa nel primo posticipo: allo Zaccheria è finita 2-2, con i rossoneri che ancora una volta erano riusciti a portarsi in vantaggio nel primo tempo (gol di Vacca) ma sono poi stati ripresi (da Ronaldo) e ancora avanti grazie a Fedato hanno subito la rete del definitivo pareggio con Dickmann, dovendosi accontentare (come del resto gli ospiti piemontesi) di un punto. La situazione di classifica non è ancora delle migliori: entrambe le squadre hanno 7 punti e navigano in zona playout, ma stanno comunque bene e, soprattutto dal punto di vista offensivo, il Foggia ha fatto vedere di potersela ampiamente giocare. Il problema è in difesa (17 gol incassati sono il dato peggiore in campionato), ma la squadra di Giovanni Stroppa ha ampi margini di miglioramento.

Detto del poker in testa alla classifica, Empoli e Carpi hanno perso colpi e stanno perdendo un po’ di contatto dalle prime, anche se certamente restano in quota per la promozione diretta; sale il Pescara che, contrariamente al credo di Zdenek Zeman, sa vincere anche con il risultato minimo (1-0) mentre il Parma di Roberto D’Aversa avanza a singhiozzi e, essendosi fatto recuperare due gol di vantaggio dalla Salernitana, si trova a metà classifica comunque in buona compagnia, in una posizione che potrebbe portarlo ai playoff. In coda invece malissimo il Cesena, ancora sul fondo e con un’altra imbarcata subita dalla Pro Vercelli che invece risale lentamente la china; crisi anche per la Ternana di Sandro Pochesci che perde ancora e adesso è penultima, proprio insieme alla formazione piemontese.

ore 20:30 Frosinone-Cremonese

Perugia, Frosinone*, Palermo, Avellino 13

Empoli, Carpi 11

Pescara, Cittadella, Venezia, Parma, Spezia 10

Bari, Brescia*, Virtus Entella 9

Cremonese*, Salernitana 8

Novara, Ascoli, Foggia 7

Pro Vercelli, Ternana* 5

Cesena 4

