Feralpi Salò Pordenone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Feralpi Salò Pordenone, partita diretta dall’arbitro Andrea Giuseppe Zanonato della sezione di Vicenza, si gioca questa sera, lunedì 2 ottobre alle ore 20.45 come posticipo per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B. L'arrivo di Leonardo Colucci sulla panchina ha già portato i primi risultati e tante aspettative a Pordenone; la formazione in maglia neroverde ha cominciato questa stagione con 13 punti in 5 gare, frutto di 4 vittorie ed un pareggio. I friulani sono imbattuti e vantano 11 reti realizzate. Numeri importanti, che confermano la qualità di un organico dato già ai nastri di partenza come potenziale candidato alla promozione, merito di una società che negli ultimi anni non ha rinunciato all'obiettivo Serie B.

La Feralpisalò, d’altro canto, è una squadra ambiziosa che ha ricevuto importanti innesti con la campagna acquisti estiva e che punta a raggiungere nuovamente i play-off. I lombardi, allenati dallo scorso febbraio dall'esperto Michele Serena, hanno totalizzato fino ad ora 7 punti, frutto di due vittorie, due sconfitte ed un pari. La partita contro il Pordenone costituisce il primo serio banco di prova del cammino dei bresciani, che intanto possono contare sull'avvio col botto di Simone Guerra, 6 gol in 5 giornate, e già protagonista lo scorso anno con 8 gol in maglia verde-azzurra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Feralpi Salò Pordenone sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD essendo il posticipo e di conseguenza sarà visibile gratuitamente per tutti anche in diretta streaming video sul sito raiplay.it; inoltre, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida pure sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPI SALO' PORDENONE

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico di casa Serena dovrebbe confermare in blocco lo schieramento visto a Vicenza nello scorso turno. Nel 3-5-2 in porta va Caglioni, con una linea difensiva formata da Ranellucci, Marchi e Emerson. In mediana Dettori, Staiti e Capodaglio dovrebbero essere i 3 titolari, lasciando le corsie esterne a Martin e Vitofrancesco. In avanti spazio al consolidato tandem formato da Guerra e Jawo. Dall'altra parte il Pordenone di Colucci scende in campo con un modulo ad albero di Natale con Perilli fra i pali, De Agostini, Parodi, Stefani e Formiconi in difesa. A centrocampo Misuraca, Danza e Burrai saranno i tre mediani candidati ad essere titolari, con Buratto pronto a subentrare ad uno dei 3. In avanti Maza e Ciurria saranno le spalle dell'unica punta Gerardi, che però parte in ballottaggio con Magnaghi.

PRONOSTICO E QUOTE

Il posticipo della sesta giornata ha dunque l'aria di essere il vero big match del girone B. Le due squadre giocheranno per i 3 punti in una gara che si preannuncia incandescente, e con i padroni di casa che in caso di vittoria risalirebbero in maniera importante la classifica nelle prime posizioni. Gara certamente difficile da pronosticare, quella del Turina, ma gli ospiti partono in vantaggio per quanto visto fin ora in campionato. SNAI quota l'1 a 2,60 a fronte di un segno 2 a 2,55. Il segno X vale 3,10 la posta per questo match.

