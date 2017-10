Frosinone-Cremonese/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Frosinone-Cremonese: qui Francesco Bardi, 25 anni, portiere del Frosinone (LAPRESSE)

Frosinone-Cremonese sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, trentaduenne della sezione di Padova: con lui i guardalinee Baccini e Chiocchi e il quarto uomo Proietti. Lunedì 2 ottobre 2017 il Frosinone battezza il suo nuovo stadio, inaugurato giovedì ed intitolato a Benito Stirpe, presidente della società ciociara negli anni ’60 del secolo scorso e padre dell’attuale patron Maurizio. Appuntamento alle ore 20:30 di lunedì 2 ottobre 2017 per il monday night della settima giornata di Serie B, avversaria la neopromossa Cremonese: prima del fischio d’inizio le due squadre sono separate da 5 punti in classifica, 13 per il Frosinone e 8 per i grigiorossi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Frosinone-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Super Calcio HD (il numero 205) e Calcio 1 HD (n.251): prepartita dalle ore 20:00 e telecronaca dalle 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai due pacchetti potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407795.

LA SITUAZIONE

In casa Frosinone c’è entusiasmo per l’apertura del nuovo impianto, ma anche la classifica offre motivi di speranza nonostante l’ultima sconfitta sul campo del Perugia (1-0). I Ciociari allenati da Moreno Longo hanno raccolto 13 dei 18 punti sin qui disponibili, l’obiettivo è ora quello di riprendere subito a vincere per non scivolare lontano alle primissime posizioni. Anche la Cremonese di Attilio Tesser si sta facendo valere: dopo un buon avvio però i grigiorossi hanno inanellato 3 partite senza più vincere, i pareggi casalinghi con Carpi (1-1) e Pescara (0-0) inframmezzati dal ko di Bari (1-0). Non sono comunque mancate le buone indicazioni, come ad esempio l’aver bloccato l’attacco pescarese che rimane il più prolifico del campionato, assieme a quello del Perugia (14 reti a testa). Dal canto suo la Cremonese sta mostrando una buona solidità difensiva (5 i gol concessi), mentre il Frosinone sembra non avere particolari problemi in fase realizzativa (11 centri finora). Nel nuovo stadio Benito Stirpe dovremmo assistere ad una partita avvincente, tra due squadre che nel primo scorcio di stagione hanno mostrato buone cose.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CREMONESE

Modulo 3-4-1-2 per il Frosinone di mister Longo che deve rinunciare all’infortunato Daniel Ciofani, autore di 3 gol finora. Il tandem offensivo sarà probabilmente composto da Ciano e Dionisi, mentre Sammarco dovrebbe posizionarsi tra le linee nel ruolo di trequartista. A centrocampo Maiello e Gori, sulle fasce Matteo Ciofani (destra) e Crivello (sinistra) e in difesa Terranova, Ariaudo e Krajnc davanti al portiere Bardi. La Cremonese di Tesser risponderà con il 4-3-1-2: in dubbio il difensore Claiton e il centrocampista Croce, entrambi non al meglio. Davanti al portiere Ujkani i centrali difensivi saranno Canini e Garcia Tena (non dovesse farcela Claiton), a completare la retroguardia i terzini Almici (lato destro) e Renzetti (a sinistra). Terzetto di centrocampo formato da Arini, Pesce e Cavion, mentre Antonio Piccolo agirà da trequartista dietro la coppia d’attacco Brighenti-Paulinho.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I favori del pronostico sono tutti per i padroni di casa, almeno secondo le agenzie di scommesse. Sul portale snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Frosinone abbassato a quota 1,73, poi il segno X per il pareggio a 3,45 e il segno 2 per il colpo esterno della Cremonese a 5,00. Under 1,75, Over 2,00, Gol 1,87 e NoGol 1,85.

