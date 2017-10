Video / Alessandria Arezzo (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 6^ giornata)

Video Alessandria Arezzo (LaPresse)

Crisi nera per l'Alessandria che va incontro alla seconda sconfitta in campionato e deve rinviare nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria: la formazione di Stellini perde 0-1 contro l'Arezzo che sale a 6 punti in classifica allontanandosi dalla zona play-out mentre i grigi rimangono in terzultima posizione. Poche emozioni nella prima frazione di gioco quando entrambe le formazioni hanno solamente sfiorato il gol con Casasola da una parte e Moscardelli dall'altra.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa "padroni di casa" - si è giocato infatti sul campo neutro del Piola di Vercelli vista l'indisponibilità del Moccagatta - pericolosi con Pastore che costringe Borra a un intervento impegnativo mentre Corradi scalda le mani di Agazzi che al 75' non può nulla sulla conclusione vincente di Di Nardo. Nel recupero gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Lucani che entra in maniera criminale su Pastore, l'arbitro Maggioni gli mostra direttamente il rosso e l'Arezzo rimane in dieci, l'Alessandria non fa però in tempo a sfruttare la superiorità numerica.

