Video / Arzachena Monza (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 6^ giornata)

Video Arzachena Monza (LaPresse)

Il Monza parte con il piede giusto nella sfida contro l'Arzachena, creando non pochi problemi alla retroguardia di casa. Attorno al ventesimo Giudici va alla conclusione sulla sponda di Gori, ma Ruzittu respinge. Gli ospiti insistono e si rendono pericolosi con D'Errico, che viene fermato tempestivamente al momento del tiro. I locali reagiscono e al trentasettesimo mettono i brividi a Liverani con Nuvoli. Dopo l'intervallo, l'Arzachena torna in campo con un spirito molto più intraprendente. Il Monza cala e Nuvoli chiama alla parata il portiere dei brianzoli con un clpo di testa. A dieci dal termine i rigazzi Zaffaroni rischiano grosso, ma il punteggio resta sullo zero a zero. L'Arzachena la sblocca con Bonacquisti all'ottantasettesimo, poi la reazione sterile del Monza che torna a casa a mani vuote. Vittoria tutto somamto meritata da parte dei sardi, che hanno saputo approfittare del calo lombardo. Andiamo ora a leggere i dettagli del tabellino della gara.

TABELLINO ARZACHENA MONZA

RISULTATO FINALE 1-0

Arzachena (4-4-2): Ruzittu; Arboleda, Peana, Bonacquisti, La Rosa, Piroli, Casini, Nuvoli, Vano, Curcio (Sbardella dal 92'), Bertoldi (Aiana dall’86’). (Cancelli, Maestrelli, Taufer, Lisai, Russo) All. Giorico

Monza (4-4-2): Liverani; Carissoni, Riva, Negro (dall’80’ Trainotti), Origlio, Giudici (dall’89’ Cogliati), Galli, Guidetti, D’Errico (dal 68' Gasparri), Cori (dal 68' Palazzo), Barzotti (dall’89’ Ponsat). (Del Frate, Palesi, Romanò, Tentardini, Adorni) All. Zaffaroni

Marcatori: Bonacquisti (A) all’87’

Arbitro: Pashuku di Albano Laziale

© Riproduzione Riservata.