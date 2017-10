Video/ Atalanta Juventus (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata)

Video Atalanta Juventus, Serie A (Foto LaPresse)

Si ferma a sei la striscia di vittorie della Juventus che non va oltre l'2-2 contro un'Atalanta mai doma che non si è arresa neppure sullo 0-2, i bianconeri cedono la leadership al Napoli, unica squadra a punteggio pieno dopo 7 giornate. Per la seconda volta dall'inizio del campionato la formazione di Allegri subisce due gol nella stessa gara, era successo al Ferraris contro il Genoa quando poi la Vecchia Signora vinse in rimonta per 4 a 2, stavolta la rimonta l'ha subìta. Grazie ai gol di Bernardeschi e Higuain la Juventus torna ad avere il secondo miglior attacco della Serie A, solamente il Napoli ha fatto meglio con 25 reti. Le statistiche del match parlano chiaro: nonostante il 60% di possesso palla, 10 tiri in porta, 12 occasioni da rete, 3 calci d'angolo battuti e 15 attacchi per vie centrali gli ospiti non sono riusciti a strappare i tre punti, gli orobici sono stati più cinici con il 40% di possesso palla, 3 conclusioni nello specchio e 6 occasioni da gol. Decisive anche le 6 parate di Etrit Berisha che dopo la prima papera sul gol di Bernardeschi si è riscattato neutralizzando il tiro dagli undici metri di Dybala, serata no per Buffon che non ha saputo effettuare interventi decisivi facendosi scivolare dalle mani il pallone che poi Caldara ha depositato in rete riaprendo una partita che sembrava già chiusa.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'autore del 2-2, Bryan Cristante: "Faccio quello che mi chiede il mister, dipende poi dalle singole partite, a volte gioco più avanti altre in zone più arretrate del campo. Ho una gran voglia di segnare, sarà per questo motivo che nelle azioni offensive cerco sempre di inserirmi, inoltre il modulo e il sistema di gioco mi invogliano ad affacciarmi nell'area di rigore avversaria".

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport: "Eravamo sotto di due gol, e rimontarli alla Juve è un'impresa difficilissima, noi ci siamo riusciti meritatamente visto che a un certo punto ci siamo presi dei rischi alzando il baricentro, dopo il gol di Caldara la squadra ha preso l'iniziativa e si è scrollata di dosso tutte le paure e le incertezze. La Juventus è venuta fuori nel finale ma siamo riusciti a tenere duro, considerando il valore dell'avversario questo pareggio vale più di una vittoria. Bisogna accettare le decisioni arbitrali e del var, premettendo che non tutti gli episodi si possono interpretare in maniera univoca anche se quelli di stasera fossero abbastanza chiari, Lichtsteiner meritava il rosso e il rigore contro di noi non c'era".

Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il secondo gol subito è merito dell'Atalanta, Papu Gomez e Cristante hanno costruito un'azione fantastica, gli errori li abbiamo commessi in precedenza quando non abbiamo chiuso la contesa sul 2 a 0 consentendo agli avversari di tornare in partita. Dovevamo essere più reattivi nella respinta di Buffon e più presenti nel vivo del gioco. Dispiace aver lasciato per strada due punti in questa maniera, la squadra meritava di vincere per la prestazione che ha fatto. Dopo il 2 a 0 abbiamo allentato la presa e pensato a gestire la situazione, invece non abbiamo difeso nel migliore dei modi tanto meno giocare la palla corta. Gli episodi arbitrali li guardo sorridendo, ritengo che il var sia uno strumento importante ma va usato solamente nei casi più eclatanti, altrimenti quando entreremo nel vivo della stagione le partite dureranno 4 ore".

© Riproduzione Riservata.