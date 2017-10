Video/ Benevento Inter (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata)

Video Benevento Inter, Serie A (Foto LaPresse)

Allo Stadio Ciro Vigorito l'Inter batte per 2 a 1 il Benevento e si porta a quota 19 punti in classifica lasciando gli avversari di giornata a 0 punti. Accade praticamente tutto nel primo tempo: i padroni di casa vanno in svantaggio al 19' con l'inserimento vincente di Brozovic capitalizzando di testa il cross di Candreva. Lo stesso Brozovic realizza poi la doppietta personale su calcio di punizione al 22' a cui i giallorossi rispondono con la traversa colpita da Memushaj al 25' e, soprattutto, accorciando le distanze con D'Alessandro sul filtrante di Iemmello al 42'. Nella ripresa le chances degli uomini di Baroni non vanno poi oltre il palo centrato dal solito D'Alessandro al 58' mentre la squadra di Spalletti soffre incapace di chiudere i discorsi in anticipo. Analizzando le statistiche della partita emerge comunque come l'Inter abbia comunque dominato a partire dal possesso palla favorevole con il 62%, supportato in palleggio da un numero maggiore di palle recuperate, 33 a 15 delle quali 7 di Miranda, avendone pure perse di meno, 39 a 44 con tuttavia Vecino recordman negativo a otto. In fase offensiva, predominio milanese sui campani a fronte del 17 a 6 nelle occasioni da goal, 4 ciascuno per Brozovic, Icardi e Perisic, e del 20 a 9 complessivo nel computo delle conclusioni di cui 14 a 8 nello specchio della porta, 4 sempre per Brozovic. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Benevento si è dimostrato più falloso visto il 12 a 10 nel computo degli interventi irregolari commessi e l'arbitro Doveri della sezione di Roma 1 ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo Costa e Lombardi da un lato, Borja Valero, Miranda, Vecino dall'altro.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro il difensore dell'Inter Miranda ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo vinto senza giocar bene e soffrendo? Veramente, abbiamo vinto ma abbiamo sofferto troppo. Dobbiamo avere la testa giusta se vogliamo essere una squadra con un obiettivo da raggiungere. Credo che dobbiamo gestire meglio la palla, abbiamo perso troppi palloni. La sosta? Ora devo pensare alla Nazionale e poi lavorerò bene al mio ritorno. Questo è il nostro obiettivo: fare bene e tornare in Champions League."

