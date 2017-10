Video/ Chievo Fiorentina (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata)

Video Chievo Fiorentina, Serie A (Foto LaPresse)

Il Chievo di Maran batte 2-1 la Fiorentina al Bentegodi. Il risultato si sblocca subito grazie a Simeone che di testa supera Sorrentino. I gialloblù non mollano e grazie alla doppietta di Castro ribaltano il risultato. Nella ripresa la reazione viola è ben controllata dai veneti. In classifica il Chievo raggiunge la Sampdoria e il Bologna all’ottavo posto con 11 punti mentre la Fiorentina resta al 12esimo con 7 punti raccolti in 7 gare. Nel prossimo turno di campionato i viola ospiteranno l’Udinese. Per il Chievo invece trasferta emiliana a casa del Sassuolo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Chievo in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Sorrentino, linea difensiva composta da Tomovic, Dainelli, Gamberini e Cacciatore. A centrocampo spazio a Castro, Radovanovic ed Hetemaj. In zona offensiva troviamo Birsa tra le linee e la coppia Pucciarelli-Inglese. Pioli risponde schierando i viola con il 4-2-3-1. In porta Sportiello, difesa con Gaspar, Pezzella, Astori e Biraghi. In mediana Badelj e Veretout. In avanti Benassi, Thereau e Chiesa, poco dietro Simeone. Arbitra il signor Giacomelli di Trieste. E' il Chievo a cercare la via del gol per primo. Da calcio piazzato Birsa finta il tiro e appoggia dietro. Radovanovic serve di nuovo il compagno sulla fascia. Cross morbido in area, nessun problema per Sportiello. Rispondono gli ospiti. Benassi lanciato sulla profondità da Badelj. Tocco arretrato per il cross di Biraghi, troppo lungo per tutti. Al quinto minuto i viola sbloccano il risultato. Sulla fascia destra Chiesa aziona di tacco Thereau che finta di andare sul fondo, sterza e crossa a rientrare. Simeone in area anticipa tutti e prolunga verso il secondo palo mettendo fuori causa Sorrentino. Cartellino giallo per Tomovic. Errore di Radovanovic, che costringe il connazionale a trattenere Chiesa in maniera prolungata. La Fiorentina intanto rischia. Pallone velenoso perso ingenuamente da Badelj. Birsa avanza e allarga su Inglese. Destro in corsa che si infrange sull'esterno della rete. Ci riprova Simeone. Ancora lui di testa sul cross di Gaspar con il mancino.

Buon avvitamento ma manca la precisione: palla piuttosto alta. La Fiorentina riesce a trovare con più facilità il tiro. Brutta palla persa da Radovanovic. Simeone si lancia in contropiede, provando a chiudere con il tiro di destro. Si prodiga in chiusura Gamberini, che smorza il tiro. Ci arriva Sorrentino. Qualche istante dopo su azione da corner svetta Gamberini. Prende bene il tempo e stacca: palla alta sopra la traversa. Il Chievo non ci sta. Brutta lettura di Biraghi sul cross di Hetemaj. Il terzino manca l'intervento: Castro avanza ma perde il tempo, facendosi chiudere. Anche Inglese si rende pericoloso. Ingenuità di Badelj, che lascia il pallone a Birsa. Pallone per Pucciarelli: ottima sponda su Inglese, che vuole strafare. Palla lenta per Sportiello. Al 25esimo arriva il pareggio. Dalla sinistra cross lungo che scopre impreparata la difesa viola. Biraghi si dimentica di Castro che sul secondo palo riceve e in tutta libertà insacca. Alla mezzora Birsa va in coast-to-coast da solo verso l'area, fermato da una grande tamponata difensiva di Pezzella, abile a sbarrargli la strada. Poco dopo si rivede Inglese. Il giocatore di proprietà del Napoli svetta altissimo sul cross fatto partire da Tomovic: Biraghi ancora troppo fermo sul posto, ma l'incornata del centravanti clivense termina, per sua fortuna, alta. La partita è ricca di capovolgimenti di fronte. Cross basso e potente di Chiesa al centro verso Simeone. Gamberini è ben appostato ed allontana via la sfera. Birsa cerca spazio sulla trequarti. Esce Badelj in contrasto: sul rimpallo, per poco, non ne approfitta Pucciarelli. Pezzella riesce però a chiudere. Poco dopo da calcio di punizione i viola sfiorano il gol. Cross a rientrare di Thereau che pesca Simeone, abile a spizzare. Sorrentino gli nega la gioia della doppietta con un intervento "felino". Poco dopo ci prova Chiesa da fuori area ma il portiere avversario blocca senza problemi.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Il Chievo parte forte e dopo appena 2 minuti trova il gol del vantaggio. Splendida sventagliata di Hetemaj. Biraghi è in ritardo anche stavolta: Castro impatta di testa in corsa la sfera, regalandole un effetto beffardo per Sportiello, che può solo guardare la sfera entrare in rete sul palo opposto. La Fiorentina sembra tramortita. Svetta più in alto di tutti Cacciatore e impatta sul corner di Birsa. Sportiello si ritrova la sfera tra le mani. I viola provano a reagire. Ottimo aggancio di Thereau sulla destra. Il francese, trovato dal lancio di Astori, cerca Simeone al centro. Dainelli è in anticipo e manda in fallo laterale. Poco dopo Gaspar riesce ad avanzare a destra e trova Biraghi in corsa. Botta con il sinistro, respinta fuori della difesa. Sulla respinta c'è Benassi che, in equilibrio precario, spedisce alto. Cambia Pioli. Fuori Chiesa, probabilmente alle prese con qualche guaio muscolare. Entra Dias. Brutto errore di Simeone al 56esimo. Thereau lo fa correre: l'attaccante gigliato arriva davanti a Sorrentino e prova a superarlo con un tocco sotto. Palla fuori. Secondo cambio operato da Pioli. Fuori Thereau, dentro Saponara. Esordio per lui in questo campionato. Ci riprova la Fiorentina. Dias appoggia largo su Gaspar. Cross basso al centro colpito da Badelj al volo. Troppa potenza: palla altissima. Saponara prova a raccogliere un pallone in uscita.

Radovanovic non è d'accordo e lo abbatte. Punizione, e giallo per il serbo. Primo cambio nel Chievo. Esce Tomovic, al suo posto Depaoli. Ci prova Birsa. Allo sloveno arriva un pallone invitante sul limite dell'area. Piattone poco deciso, troppo centrale: blocca Sportiello. Gamberini lamenta intanto qualche piccolo problemino ed esce dal campo. Al suo posto dentro Cesar. Al 73esimo arriva anche l'ultimo cambio per Maran: esce Birsa, entra Bastien. Terzo e ultimo cambio nella Fiorentina. Esce Benassi, ancora non al meglio, al suo posto dentro Babacar. Spinge in avanti i suoi Pioli. All'80esimo sugli sviluppi di un corner ci riprovano i viola. Badelj calcia con il mancino sull'incornata difensiva di Dainelli ad allontanare. Frustata al volo che non scende abbastanza. All'82esimo viene ammonito Veretou per un calcione su Pucciarelli da dietro. L'attaccante si arrabbia e non le manda a dire all'avversario. Giallo di Giacomelli, che poi interviene di persona per placare la situazione. Ecco intanto Babacar. Destro di prima intenzione sul suggerimento corto di Dias. Il senegalese non dosa bene e manda altissimo. I viola da calcio piazzato provano lo schema, con il tacco di Veretout all'indietro per Biraghi. Conclusione potente di sinistro, ma palla impattata troppo d'esterno e svirgolata. L'ex Pescara ci riprova ma il suo tentativo da calcio di punizione è impreciso.

