Video/ Foggia Novara (2-2): highlights e i gol della partita (Serie B 2017-2018 7^ giornata)

Video Foggia Novara (LaPresse)

Clamoroso pareggio allo Zaccheria per 2-2 tra Foggia e Novara: un risultato che premia il coraggio degli azzurri fuori casa e forse toglie qualcosa ai satanelli nettamente dominanti di fronte al pubblico di casa. Dando un occhio alle statistiche del match infatti notiamo subito che i rossoneri sono stati capaci di mettere a bilancio il 56% del possesso palla e oltre a 12 tiri totali di cui 6 in target, contro i 5diretto verso lo specchio dei piemontesi che invece ne hanno firmati in complesso 7. Ampliando le statistiche va poi detto che il Foggia ha firmato 15 punizioni e 7 corner non venendo mai trovato in fuorigioco: nel confronto il Novara ha invece segnato 12 punizioni e 5 corner oltre a 2 fuorigioco segnalati. Infine va detto che la compagine azzurra ha meritato tre cartellini gialli e 13 falli: nelle stesse statistiche invece i satanelli hanno meritato 13 falli ma solo due gialli dalla direzione arbitrale.

LE DICHIARAZIONI DEL POST MATCH

C’è chiaramente amarezza in casa del Foggia per la mancata vittoria, ieri in campo allo Zaccheria contro il Novara e il primo ad essere dispiaciuto è proprio il tecnico dei satanelli Giovanni Stroppa che nel post match ha dichiarato: “Dispiace per i miei ragazzi: giocare in questo modo e non portare a casa il risultato pieno è un peccato. Il gol del vantaggio, arrivato in un nostro momento più che buono, poteva tagliarci le gambe, ma siamo stati bravi a reagire. Sul 2-1, però, è subentrata quasi una paura di vincere. Abbiamo avuto l’occasione di mettere a segno anche il terzo gol, portandoci sul doppio vantaggio, poi è arrivato il loro pareggio, su una situazione in cui la nostra marcatura c’era, ma è stato bravo Dickmann a sfruttare il blocco e segnare”. Di tutto altro avviso Corino, tecnico degli azzurri: “Abbiamo ottenuto un punto importante contro un avversario di valore. Volevamo muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive, perchè nelle prime sei partite abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Mi è piaciuta la reazione dei miei ragazzi, capaci di riorganizzarsi e di cercare con insistenza il gol del pareggio.”.

© Riproduzione Riservata.