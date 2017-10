Video/ Gavorrano Viterbese (0-3): highlights e i gol della partita (Serie C 6^giornata)

Video Gavorrano Viterbese (LaPresse)

Torna a ruggire la Viterbese dopo due sconfitte consecutive in campionato, sul campo del Pisa e tra le mura amiche dello stadio Rocchi contro il Giana Erminio. 3-0 allo stadio Zecchini di Grosseto contro un Gavorrano che finora ha saputo solo perdere al suo ritorno tra i professionisti. L’inizio di partita dei toscani non era stato malvagio, con Lombardi particolarmente attivo sul fronte offensivo.

RILANCIO GIALLOBLU

La Viterbese ha saputo però colpire al momento giusto, al 23’ con Atanasov, bravo ad inserirsi in avanti, e poi con Jefferson, che ha concluso magistralmente un’azione di contropiede portata avanti da Vandeputte. Il belga è stato probabilmente il migliore in campo e nella ripresa ha messo il sigillo sulla vittoria della squadra allenata da Bertotto (ora quarta da sola in classifica con 12 punti) realizzando il 3-0 al culmine di una grande azione personale. Poco o nulla è accaduto nel finale, con i tre punti ormai saldamente nelle mani dei gialloblu.

