Video/ Lazio Sassuolo (6-1): highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata)

Video Lazio Sassuolo, Serie A (Foto LaPresse)

La Lazio travolge il Sassuolo con un rumoroso 6-1 all’Olimpico. Eppure fino all’inizio del secondo tempo l’esito del match è rimasto incerto. I neroverdi sono passati in vantaggio al 26esimo con Berardi (rigore) ma prima dell’intervallo Luis Alberto trova il pari con uno splendido calcio di punizione. Da quel momento in poi si scatena la squadra di Inzaghi. De Vrji, ancora Luis Alberto, Parole in due occasioni e Immobile su rigore mettono la firma su una vittoria da ricordare. In classifica la Lazio è quarta con 16 punti mentre il Sassuolo è quart’ultimo. Nel prossimo turno di campionato la Lazio giocherà all’Allianz Stadium. La squadra di Bucchi ospiterà invece il Chievo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Lazio in campo con il 3-5-1-1. Tra i pali Strakosha, linea difensiva composta da Patric, de Vrij e Radu. A centrocampo da destra verso sinistra Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic. In attacco Luis Alberto in supporto di Ciro Immobile. Bucchi risponde con il 3-5-2. In porta Consigli, difesa con Letschert, Cannavaro e Acerbi. Sulla fascia destra Pol Lirola, in mezzo al campo Duncan, Missiroli e Sensi, a sinistra Adjapong. In attacco spazio a Berardi e Matri. Arbitra il signor Maresca di Napoli. Inizio convincente della formazione di Simone Inzaghi. Lulic cerca con un cross Immobile ma Acerbi fa buona guardia. Poco dopo i neroverdi cercano di appoggiarsi in area avversaria a Matri. La difesa laziale però lo chiude subito. In questa prima fase il Sassuolo pressa molto alto non dando la possibilità alla Lazio di poter dispiegare la propria azione d'attacco. Immobile prova a illuminare il contropiede ma non trova assistenza. La prima occasione costruita dalla Lazio arriva al 13esimo. Radu mette in mezzo un bel cross, Immobile gira di testa, ma il pallone termina fuori. Poco dopo Luis Alberto rincara la dose. Scambio con Parolo, controllo e tiro. La palla viene respinta con il corpo da Acerbi. Al 15esimo sono però gli ospiti a sfiorare seriamente il gol. Rapida azione dei neroverdi con Lirola che mette al centro un bel pallone per Sensi: sinistro che termina di poco fuori. Qualche istante dopo arriva una brutta notizia per Bucchi: Letschert è costretto a uscire per infortunio. Al suo posto entra Peluso. Ammonizione per Berardi. Episodio chiave al 26esimo: palla persa a centrocampo, Duncan serve in profondità Matri che supera De Vrij che lo atterra. Rigore e giallo per l'olandese. Dal dischetto Berardi non sbaglia spiazzando Strakosha. La Lazio prova a reagire ma rischia di subire un altro gol in contropiede. Adjapong se ne va in velocità, palla in profondità per Berardi che gira di sinistro. Para questa volta Strakosha. Cartellino giallo per Adjapong. Il classe 1998 viene sanzionato per aver fermato fallosamente Marusic. Il Sassuolo bussa ancora dalle parti di Strakosha. Azione veloce: Berardi trova Duncan in area che da distanza ravvicinata conclude angolando. Strakosha c'è e mette in angolo. La prima chance per i capitolini dopo lo svantaggio arriva al 35esimo. Luis Alberto crossa, Lulic prolunga sul secondo palo per Immobile che ci prova di testa. La sfera termina alta sopra la traversa. Altra occasione per la Lazio: Parolo mette all'indietro per Lulic che di sinistro manda a lato. Intanto il neo-entrato Peluso rimane a terra con una ferita al volto dopo uno scontro aereo con Milinkovic Savic. L'ex Atalanta viene sostituito da Mazzitelli. Prima dell'intervallo ingenuità di Sensi che fa fallo su Lucas Leiva e regala alla Lazio una punizione invitante. Luis Alberto disegna una parabola precisa che si infila precisamente nell'angolino alto del primo palo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Intanto il Sassuolo sembra essersi definitivamente sistemato: 4-3-3 con Sensi, Matri e Berardi in avanti. Adjapong terzino sinistro. Si fa subito vedere Immobile. Cross dalla destra, il centravanti prova a girare efficacemente a rete: tiro centrale, para Consigli. Risponde Matri. Il numero 25 scambia con Matri e conclude dalla distanza, Strakosha c'è e fa suo il pallone. Ancora Sassuolo in avanti: cross di Berardi dalla destra, Cannavaro devia, ma non riesce a indirizzare verso la porta. La Lazio schiaccia gli avversari nella propria metà campo. Marusic calcia forte dagli undici metri, Consigli respinge, poi Immobile colpisce di testa a colpo sicuro, Acerbi salva e devia in angolo. Ancora Lazio in avanti, mischia in area dopo calcio piazzato, rasoterra di Marusic, palla fuori di un niente. Ammonito Immobile per proteste. Al 55esimo i biancocelesti trovano il vantaggio. Su azione da corner de Vrji incorna e supera Consigli, impreparato. Il Sassuolo prova a reagire ma subisce in contropiede il terzo gol. Immobile viene fermato con i piedi da Consigli. La sfera termina sui piedi di Luis Alberto che con estrema freddezza supera il portiere neroverde e insacca. Sassuolo sotto-choc. Sostituzione per il Sassuolo: entra Politano, esce Missiroli. L'ex primavera della Roma prova subito a mettersi in mostra pretendo troppo da sè stesso. Il suo tiro termina lontano dai pali. Al 64esimo la Lazio cala il poker. Inserimento di Lulic, palla respinta da Adjapong, sulla ribattuta si avventa Parolo che di destro batte Consigli. Sostituzione effettuata da Inzaghi: entra Luiz Felipe, esce de Vrij. La Lazio dilaga e trova anche il quinto goal ancora con Parolo. Batti e ribatti in area risolto dall'ex Cesena che trova la rete nonostante la parata, dentro la linea di porta, di Consigli. Sostituzione per i padroni di casa: esce Luis Alberto ed entra Nani, all'esordio con la maglia biancoceleste. All'80esimo un fallo ingenuo di Mazzitelli regala un rigore agli avversari. Dal dischetto si presenta il solito Ciro Immobile che non sbaglia. Lazio a valanga in questo secondo tempo. Nei minuti finali non succede praticamente nulla. Il Sassuolo non ha più nient'altro da dire mentre la Lazio gestisce senza problemi. All'85esimo Simone Inzaghi manda in campo Mauricio. Gli cede il posto senatore Radu. Gestione del vantaggio tranquillo.

