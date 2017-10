Video/ Lucchese Piacenza (0-1): highlights e i gol della partita (Serie C 6^ giornata)

Video Lucchese Piacenza (LaPresse)

Un po’ sfortunata la Lucchese, estremamente concreto il Piacenza, che ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle contro Arezzo e Arzachena in casa, allo stadio Porta Elisa di Lucca. Tante occasioni per i padroni di casa che hanno trovato sulla loro strada un insuperabile Fumagalli, il portiere dei piacentini che si è opposto in serie alle conclusioni di Cecchini, Fanucchi e soprattutto di De Vena e Del Sante, con i due attaccanti rossoneri che hanno sfiorato il gol a più riprese.

LA RETE BIANCOROSSA

E invece il gol l’ha trovato il Piacenza con Mora, subentrato nella ripresa e capace al 32’ di lasciar partire una secca staffilata sulla quale il portiere di casa Albertoni non è riuscito ad arrivare. Nel finale ci ha pensato di nuovo Fumagalli a salvare il risultato per il Piacenza, e alla fine si è chiuso con una vittoria di misura che lascia la Lucchese a 7 punti dopo 6 partite, con i toscani che hanno subito la loro terza sconfitta in campionato.

© Riproduzione Riservata.