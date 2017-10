Video/ Milan Roma (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata)

Video Milan Roma, Serie A (Foto LaPresse)

Con un uno-due che avrebbe messo al tappeto chiunque, la Roma manda ko il Milan centrando un'importantissima vittoria al Meazza. Il risultato finale di 2-0 premia la squadra migliore, ovvero quella di Di Franecsco, andata in gol nel finale prima con Dzeko quindi con Florenzi. Eppure il Milan dopo un primo tempo opaco era tornato in campo con la convinzione di porter sbloccare il match da un momento all'altro. Proprio nel momento migliore dei rossoneri, la Roma è uscita da grande squadra affidandosi ai suoi solisti più preziosi. Ma andiamo con ordine e analizziamo la gara dall'inizio. Nei primi 45' assistiamo a poche chance. Al 19' Donnarumma sbaglia il rinvio e regala la sfera a Strootman. L'olandese cerca la battuta diretta a porta vuota ma il suo tentativo termina sul fondo. La risposta del Milan sta tutta in due tiri sbilenchi di Biglia e Kessie. Alla mezzora la Roma perde Strootman per una forte contusione e getta nella mischia Pellegrini. Arriviamo al secondo tempo, dove il Diavolo dà la sensazione di poter sbloccare il match. Al 58' Silva arriva in ritardo su un traversone di Rodriguez, mentre poco dopo Bonucci chiama Alisson al grande intervento. In mezzo c'è spazio per l'enorme chance capitata a Florenzi, murato a tu per tu da Donnarumma. Al 72' la Roma passa in vantaggio con Dzeko: il bosniaco carica la conclusione dal limite e centra il bersaglio grosso. Passano quattro giri di orologio e Florenzi cala il raddoppio raccogliendo la corta respinta di Donnarumma sul tiro di Nainggolan. Al 79' il Milan chiude in dieci in seguito all'espulsione di Calhanoglu per doppio giallo. Passiamo infine alle statistiche. I rossoneri hanno totalizzato 17 conclusioni ma soltanto 3 verso lo specchio della porta. Nettamente più cinica la Roma, con 11 tiri, 6 in porta. Il possesso palla ha premiato la formazione ospite: 54.1% a fronte del 45,9% dei locali.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Milan-Roma, ecco quanto dichiarato dall'allenatore dei rossoneri Vincenzo Montella ai microfoni di Premium Sport: "I ragazzi oggi devono essere soddisfatti per lo spirito, per l'unione e per la collaborazione, anche in virtù dell'avversario. Oggi il Milan ha giocato alla pari con la Roma. La squadra non si è disunita e la strada è questa. Borini? Faccio fatica a trovare un singolo. Lui è stato prezioso, ha fatto una buona partita. Oggi abbiamo giocato come volevo io. Lo spirito è questo. La qualità può ancora crescere. Non vedo la strada in salita come prima". Queste invece le parole di Di Francesco: "Noi siamo venuti qua per vincere e continuare la corsa per rimanere attaccati alle grandi. Abbiamo una partita in meno, dobbiamo giocarcela e questo non aiuta. Oggi è stata la dimostrazione che la squadra c'è, una crescita generale".

