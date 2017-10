Video/ Napoli Cagliari (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata)

Video Napoli Cagliari, Serie A (Foto LaPresse)

Il Napoli regola con un 3-0 agevole il Cagliari e allunga la serie positiva negli scontri diretti contro i sardi: sono 10 vittorie (e 3 pari) nelle ultime 13 sfide tra azzurri e rossoblu ora, con ben 34 gol all'attivo per i partenopei! Schiaccianti tutti i parziali di valutazione proposti dallo scout della Lega Serie A: 70-30% il possesso palla, 19 a 2 i tiri totali, 9 a 1 le conclusioni nello specchio. Un flusso di gioco ininterrotto, che porta i padroni di casa a creare 11 occasioni da gol, contro l'unica a referto per gli ospiti. Pochissimi i falli (15 in totale) e nessun cartellino, a riprova di una contesa correttissima e che scivola via senza tante interruzioni. Ad amplificare le difficoltà di impostazione degli ospiti, il dato sui lanci lunghi: ben 29 per il Cagliari, 4 per il Napoli, che proverbialmente "non butta mai via il pallone"... Per quanto riguarda i singoli, dominante Dries Mertens: 3 tiri in porta, 3 assist proposti ai compagni, 3 occasioni create, un gol. Insomma, man of the match. Non così bene, non sui consueti livelli, Lorenzo Insigne, che con 9 possessi persi è il peggiore nella classifica parziale.

LE DICHIARAZIONI

Maurizio Sarri a 'Premium Sport' allontana però le velleità di primato: "Sono sei anni che si dice che potremmo dare fastidio alla Juventus, ma alla fine vincono loro... Significa che sono un gradino sopra a tutti. Il Cagliari come potenziale offensivo poteva essere pericoloso e questa sfida, per noi che siamo alla settima gara in tre settimane, poteva nascondere delle insidie. Ogni volta giochiamo contro squadre che hanno almeno un giorno di riposo in più di noi e oltretutto giocare a Napoli a mezzogiorno il primo di ottobre non mi sembra una scelta intelligente".

Massimo Rastelli a 'Sky Sport' commenta così invece la sconfitta: "Abbiamo preso gol alla prima occasione, come l'anno scorso. Dopo diventa tutto più difficile, perché se provi ad alzare il baricentro loro sono bravissimi ad attaccarti alle spalle. Nella parte centrale del primo tempo abbiamo retto bene, poi il rigore del 2-0 prima dell’intervallo ha chiuso la gara... Oggi avevo chiesto ai ragazzi la prestazione. Queste gare servono proprio sotto l'aspetto della concentrazione. Ci sono stati sicuramente degli errori, ma quando hai una grande squadra come il Napoli contro, che ti punisce alla prima disattenzione, è normale. Non si poteva fare di più".

© Riproduzione Riservata.