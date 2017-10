Video/ Pisa Prato (2-0): highlights e i gol della partita (Serie C 6^ giornata)

Video Pisa Prato (LaPresse)

Il Pisa sconfigge il Prato due a zero e porta a casa l'intera posta in palio. Alla formazione nerazzurra sono serviti ben cinquantadue minuti per spezzare l'equilibrio della gara. Il primo tempo vede i padroni di casa macinare gioco sul fronte offensivo, ma la retroguardia ospite sembra reggere l'urto. L'intervallo porta consiglio agli uomini di Gautieri, che rientrano in campo con la giusta mentalità. E dopo pochi minuti ci pensa Giannone a portare in vantaggio i suoi, con un bel colpo di testa che non lascia speranza ad Alastra. L'uno a zero taglia le gambe al Prato, che fatica a rialzarsi. Al settantottesimo, uno dei migliori in campo del Pisa si incarica della battuta del calcio di rigore causato dal fallo dell'estremo difensore avversario. Ci pensa Mannini a gonfiare la rete, per la gioia della sua tifoseria che esulta per tre punti fondamentali. Da una squadra come il Pisa ci si aspetta sicuramente di più; il risultato è ottimo, ma nel primo tempo hanno sprecato davvero troppo. Prato da rivedere.

TABELLINO PISA PRATO

RISULTATO FINALE 2-0

MARCATORI: Giannone, Mannini

PISA (4-3-3): Petkovic; Birindelli (16'st Negro), Ingrosso, Lisuzzo, Filippini; De Vitis (dal 41'st Izzillo), Gucher, Di Quinzio; Giannone (dal 41'st Cuppone), Eusepi (dal 30'st Maltese), Mannini. A disp. Reinholds, Voltolini, Sabotic, Peralta, Carillo, Cernigoi, Zammarini, Favale. All. Gautieri

PRATO (4-3-3): Alastra; Polo (8'st Demoleon), Ghidotti, Martinelli, Badan; Guglielmelli (dal 36'st Cavagna), Gargiulo, Fantacci (dal 24'st Liurni); Ceccarelli (dal 36'st Marini), Tchanturia (dal 24'st Vangi), Piscitella. A disp. Sarr, Seminara, Cavagna, Bonetto, Cecchi, Rozzi. All. Catalano

Arbitro: Carella di Bari

Note: Angoli 3-2. Recupero: pt 1'; 5'st.. Ammoniti: Polo. spettatori 6.944 per un incasso di 65.061,89 euro

