Video / Pistoiese Cuneo (1-1): highlights e i gol della partita (Serie C 6^ giornata)

Pistoiese Cuneo si accende non prima della mezzora, quando Quitadamo mette i brividi a Zaccagno con un cross insidioso. I toscani riordinano le idee e iniziano a costruire gioco, ma da qui al quarantacinquesimo accade davvero poco. I padroni di casa tornano in campo con maggiore convinzione e al quarantasettesimo si lamentano per un rigore non concesso a Feerrari. Poco dopo ci prova Zappa da fuori area, ma Stancampiano si oppone con prontezza. Il Cuneo passa in vantaggio al primo vero affondo, sfruttando al meglio una disattenzione avversaria. D'Agnello si inserisce su una palla vagante e insacca alle spalle dell'estremo difensore arancione. La Pistoiese ritorna sui binari giusti grazie ad un calcio di rigore trasofrmato da Ferrari al settantacinquesimo minuto. Nel finale i toscani provano pure a vincerla, ma devono accontentarsi di un punto.

IL TABELLINO

PISTOIESE (3-5-2): Zaccagno; Quaranta, Priola (72' Boggian) , Nossa; Zappa, Regoli, Hamlili, Luperini (72' Minardi), Mulas; Surraco (46' Vrioni), Ferrari. A disp: Biagini, Rossini, Tartaglione, Eleuteri, Zullo, Dosio, Cauterucci, Sadotti. All.: Indiani

CUNEO (4-3-3): Stancampiano; Rosso, Conrotto, Cristini, Aperi (57' Zamparo), Boni, Pellini (69' Baschirotto), Quitadamo, Dell'Agnello (80' Martino), Provenzano (80' Gerbaudo), Testoni. A disp: Bambino, Baschirotto, Mobilio, Boniperti, Genovese, Anastasia, Secondo, Maresca, D'Ignazio. All.: Gardano

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco

RETI: 64' Dell'Agnello, 74' rig. Ferrari

NOTE: Spettatori 1284 (incasso quasi 10.000 euro). Ammoniti: Zappa, Mulas, Boggian (P), Pellini (C). Corner: 3-4. Recupero: 2' e 5'

