Video/ Pontedera Livorno (2-3): highlights e i gol della partita (Serie C 6^ giornata)

Novanta minuti incredibili al Mannucci espugnato dal Livorno che vince in rimonta per 3 a 2 condannando alla sconfitta il Pontedera che fino a quindici minuti dal novantesimo stava assaporando la prima vittoria in campionato, invece gli uomini di Maraia rimangono mestamente al penultimo posto mentre gli amaranto di Sottil mantengono la leadership con 16 punti, davanti a Siena e Olbia anch'esse vittoriose.

IL SECONDO TEMPO

Il punteggio cambia per la prima volta poco dopo l'intervallo con Calcagni che ribatte il pallone in rete dopo la respinta del portiere Polidori sul tiro da calcio piazzato di Caponi. Nella ripresa arriva anche il secondo gol dei padroni di casa con Posocco che gonfia la rete e sembra regalare i tre punti ai suoi, invece Sottil azzecca alla perfezione un cambio, richiamando l'incolore Doumbia per fare spazio a Murilo Mendes che con una tripletta nel giro di dieci minuti ribalta da solo la situazione, gelando il Mannucci.

