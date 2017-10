Video/ Pro Piacenza Olbia (1-3): highlights e gol della partita (Serie C 6^giornata)

Video Pro Piacenza Olbia (LaPresse)

Prosegue la corsa dell'Olbia di Mereu che espugna il Garilli battendo il Pro Piacenza per 3 a 1, la compagine sarda mantiene il terzo posto in classifica dietro solamente al capolista Livorno e al Siena, la squadra di Fulvio Pea resta appena sopra la zona play-out. I padroni di casa cominciano bene con il gol annullato a Alessandro per una posizione di fuorigioco, sono invece gli ospiti a sbloccare la contesa con Ragatzu che porta in vantaggio l'Olbia. Poco prima della mezz'ora il Pro Piacenza pareggia i conti con Barba, le due squadre vanno dunque al riposo sul punteggio di 1-1.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa nonostante le intenzioni bellicose dei locali l'undici di Mereu torna avanti con Ogunseye, poco dopo viene annullato un altro gol ad Alessandro, oggi non sembra proprio giornata per il numero 10 del Pro Piacenza che a pochi minuti dal novantesimo sbaglierà anche un calcio di rigore, autore del fallo all'interno dell'area di rigore Leverbe che ferma irregolarmente Messina, rosso diretto per il numero 25 dell'Olbia che rimane in dieci uomini, nonostante l'inferiorità numerica la compagine di Mereu trova il gol della tranquillità con Mereu che allo scadere del recupero chiude la contesa.

