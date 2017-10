Video/ Spal Crotone (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata)

Video Spal Crotone, Serie A (Foto LaPresse)

La sfida tra Spal e Crotone si è chiusa sul punteggio di 1 a 1, un pareggio deciso dalle reti messe a segno nel primo tempo dal neo-entrato Paloschi che aveva rilevato da pochi minuti l'infortunato Borriello e da Simy in avvio di ripresa. Gli ospiti sfiorano subito il vantaggio al 2' con Mandragora che dopo un ottimo controllo ha tentato una potente conclusione da fuori area che Gomis è riuscito a deviare in corner con un bel intervento in tuffo. I padroni di casa riescono a prendere il pallino del gioco a centrocampo e al 15' hanno sfiorato il vantaggio quando Borriello ha fatto una intelligente sponda col petto con la quale ha servito Antenucci che all'altezza del dischetto di rigore ha tentato una conclusione di prima intenzione che è uscita di pochissimo sfiorano il palo. Al 22' ci ha poi provato Viviani, serivto al limite dell'area di rigore da Mora ma il tiro del numero 7 è uscito di poco a lato della porta. Al 26' mister Semplici è stato costretto ad effettuare una sostituzione dato che Borriello ha dovuto lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare, il posto del centravanti è stato preso da Paloschi. Al 39' proprio il neo-entrato attaccante ha sbloccato il risultato: Mora ha servito ottimamente in area di rigore di Antenucci il cui diagonale rasoterra destinato fuori è stato ribadito in rete da Paloschi che si è avventato sul pallone all'altezza del secondo palo appoggiando in rete da due passi. Al 43' ci ha provato ancora Antenucci con un potente diagonale da fuori area che è uscito di non molto lontano dal secondo palo. Dopo un minuti di recupero si è concluso il primo tempo sul punteggio di 1 a 0, a decidere finora è la rete segnata dal subentrato Paloschi.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre col Crotone all'attacco, gli ospiti hanno sfiorato il pareggio già al 47' quando Nalini si è involato verso l'area di rigore, il numero 9 ha calciato tentando un pallonetto, ne è uscito un tiro debole che Gomis è riuscito a respingere coi pugni. Il pareggio però è nell'aria ed arriva al 59' con Simy che, dopo aver ricevuto palla in area di rigore, ha segnato con un chirurgico tiro rasoterra a giro che si è infilato vicino al secondo palo. I padroni di casa provano ad attaccare a testa bassa faticando però a creare pericoli concreti negli ultimi venti metri ed anzi sono gli ospiti a sfiorare addirittura la rete all'80' col neo-entrato Faraoni il cui potente tiro scoccato da fuori area ha sfiorato l'incrocio dei pali. Il forcing degli emiliani produce la più ghiotta delle occasioni all'86' quando sul cross di Lazzari, Ajeti ha involontariamente deviato verso la propria porta costringendo Cordaz ad un miracoloso intervento per evitare il gol, sul pallone si è avventato Paloschi che da distanza ravvicinata ha messo fuori reclamando anche per un intervento falloso del diretto avversario che il direttore di gara ha decretato regolare. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio finale ha chiuso una sfida conclusa sulla parità forse giusta che però delude sicuramente i padroni di casa che hanno attaccato molto senza riuscire a trovare la rete decisiva nella ripresa dopo aver dominato il primo tempo.

