Bari Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Cittadella: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del San Nicola, valida per la decima giornata della Serie B

20 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Bari Cittadella, Serie B 10^ giornata (Foto LaPresse)

Bari Cittadella, che sarà diretta dall'arbitro Valerio Marini, si gioca alle ore 21 di venerdì 20 ottobre: è uno dei due anticipi nella decima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Una bella partita quella che andrà in scena al San Nicola di Bari tra la formazione locale e la squadra di Venturato. Entrambe sono appaiate a 13 punti in classifica per cui sono in piena lotta per conquistare la zona playoff, utile per sperare nella promozione in massima serie. Una gara che si preannuncia spettacolare e ricca di spunti interessanti visto che le due squadre hanno tanti giocatori che possono fare la differenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bari Cittadella sarà trasmessa in diretta tv come esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (codice d'acquisto 408887) con la possibilità di assistere alla partita del San Nicola anche su PC, tablet o smarpthone, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video.

IL CONTESTO

Bari da cui ci si aspettava molto di più in questa stagione dato che sta avendo un andamento alquanto discontinuo. Infatti Grosso e i suoi ragazzi non hanno ancora fatto quel salto di qualità ma vista la classifica cortissima possono guardare con ottimismo al futuro. Per quanto concerne invece il Cittadella, l'ultima bruciante sconfitta in casa contro la Cremonese ha deluso molto i tifosi ma la formazione granata è pronta a rilanciarsi magari con un grande colpo in terra pugliese. Ci sono tutti i presupposti per una bella gara e che soprattutto potrebbe essere molto ricca di gol.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARI CITTADELLA

Guardando invece alle probabili formazioni, mister Grosso potrebbe optare per qualche cambio nella sua squadra. Il Bari si schiererà con il 3-4-3 che vedrà in porta l'esperto Micai, mentre in difesa agiranno Fiamozzi, Capradossi e Cassani. A centrocampo spazio invece per Marrone e Basha come interni mentre sugli esterni agiranno Tello e Iocolano. Invece il reparto offensivo sarà composto sugli esterni da Galano e da Improta con Floro Flores come riferimento principale al centro. Invece in casa Cittadella mister Venturato vuole dare continuità ai suoi risultati. La formazione granata andrà in campo al San Nicola con il 4-3-1-2 che vedrà in porta Alfonso mentre in difesa giocheranno Benedetti, Adorni, Pelagatti e Salvi. A centrocampo l'interno che dovrà creare gioco sarà Pasa mentre Siega e Bartolomei sono le mezze ali. Il trequartista sarà invece Schenetti con Litteri e Kouame a comporre il tandem offensivo che avrà il compito di creare pericoli alla formazione pugliese di mister Grosso.

LA CHIAVE TATTICA

Per quanto concerne la tattica, il Bari ha intenzione di giocarsela e soprattutto di conquistare una vittoria che possa essere il trampolino di lancio in vista degli spareggi per la promozione. Bene il tridente offensivo con Improta e Galano che in questo inizio di stagione stanno facendo letteralmente la differenza. L'ex Salernitana è un riferimento fondamentale per i pugliesi che contano molto su di lui anche perché si tratta di un esterno dotato di qualità. Ci si aspetta qualche gol in più invece da Antonio Floro Flores, bomber con esperienza da vendere. Cittadella che invece ha voglia di dimostrare che le sue carte può giocarsele fino alla fine della stagione in ottica promozione. Per quel che riguarda l'attacco, bene Litteri e Kouame che sono una coppia che si sposa molto bene assieme. La difesa deve migliorare mentre a centrocampo il Cittadella è una squadra molto solida che crea gioco e soprattutto tante occasioni in favore dei centravanti. Una squadra che può far male al Bari.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote proposte dal bookmaker Bwin per Bari Cittadella sono molto interessanti. La vittoria della formazione pugliese (segno 1) viene quotata da questo bookmaker internazionale a 2.00 mentre il pareggio (segno X) viene quotato 3.10. Difficile secondo le quotazioni il colpo del Cittadella (segno 2) che viene quotato a 3.90 volte la somma messa sul piatto.

