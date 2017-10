Consigli Fantacalcio Serie A/ Le nostre dritte: Immobile, Thereau e Dybala (9a giornata 2017-2018)

Consigli Fantacalcio Serie A le nostre dritte: Immobile, Thereau e Dybala (9a giornata 2017-2018). Torna il campionato, ecco su chi puntare o meno in vista del prossimo turno

20 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Ciro Immobile, attaccante Lazio - LaPresse

Archiviata la terza giornata di Champions ed Europa League, è di nuovo tempo di Serie A. Dalle ore 18:00 di domani sera fino al posticipo classico delle 20:45 di domenica, si consumerà la nona giornata del campionato, e ovviamente si disputerà anche un nuovo turno del fantacalcio. La redazione de IlSussidiario.net, come ogni weekend, vuole regalarvi i suoi consigli e le sue dritte per scegliere la giusta formazione.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, NONA GIORNATA

Partiamo quindi con l’anticipo delle ore 18:00 di domani, la sfida dello stadio Marassi fra la Sampdoria e il Crotone. Blucerchiati protagonisti di un grande campionato fino ad ora, e sono molti i giocatori da fantacalcio, a cominciare dalla coppia di attaccanti Quagliarella-Zapata. Molto bene anche i due centrocampisti Torreira e Gaston Ramirez, nonché il difensore centrale Strinic. Situazione opposto in casa Crotone, anche se qualche calciatore interessante c’è, su tutti l’attaccante Simy e il centrocampista Mandragora.

Proseguiamo con Napoli-Inter delle ore 20:45 di domani. Quasi sicuramente out Insigne, infortunatosi in Champions. Bene i soliti Mertens, Callejon e Ghoulam. Attenzione a Koulibaly che non avrà vita facile con Icardi. Fra i nerazzurri, invece, puntiamo sul capitano ma anche sul solito Perisic e Candreva, protagonisti dell’inizio positivo dei meneghini. Sempre bene Jorginho, Hamsik, Hysaj Borja Valero e Skriniar.

Balziamo quindi a domenica, per la prima sfida delle ore 12:30, quella fra Chievo e Hellas, derby di Verona. In casa clivense sono diversi i calciatori che stanno disputando una stagione interessante, a cominciare da bomber Inglese, passando per il suo compagno di reparto Pucciarelli, e arrivando fino ai due centrocampisti Birsa e Castro. Fra le fila dell’Hellas, invece, puntate ancora su Pazzini, autore sin qui di due gol, e bene anche il centrocampista offensivo Bessa.

Proseguiamo con Atalanta-Bologna, gara che si disputerà domenica pomeriggio alle ore 15:00. Fra le fila nerazzurre da sottolineare il magic moment di Cristante, che ha segnato nelle ultime due sfide, e che si sta rivelando un elemento di grande qualità per la compagine nerazzurra. Bene anche il solito duo Papu Gomez-Petagna. Nel Bologna, invece, prima scelta Verdi, top player indiscusso della squadra felsinea, ma molto bene l’esperienza di Rodrigo Palacio. Ci piacciono molto anche Donsah e l’altro talento rossoblu, il figlio d’arte Di Francesco.

La Fiorentina volerà a Benevento alle ore 15:00 di domenica pomeriggio. Sarà una ghiotta occasione per Thereau per incrementare il proprio score, già a quota cinque gol stagionali. Molto bene anche i due gioielli del club gigliato, leggasi Enrico Chiesa e Simeone, nonché il centrocampista Veretout. Fra le fila ciociare, invece, segnaliamo l’attaccante Iemmello e il centrocampista Ciciretti, che dovrebbe rivedersi in campo. Out invece D’Alessandro, sicuramente una perdita importante per coach Baroni.

Proseguiamo con Milan-Genoa, con i rossoneri che tornano in campo dopo la sconfitta nel derby. Per il Diavolo puntiamo sui due migliori giocatori della rosa, leggasi Suso e Bonaventura, mentre eviteremmo l’intero reparto difensivo, in grande confusione in queste prime otto uscite. Bene anche André Silva, anche se ancora alla ricerca del primo centro in campionato, e Ricardo Rodriguez, che vorrà riscattarsi dopo la prova incolore contro l’Inter. Nel Genoa, invece, attenzione al gioiello Pellegri, che vorrà mettersi in mostra al Meazza, nonché all’esperienza di Pandev e al centrocampista Rigoni.

La Spal ospiterà il Sassuolo domenica pomeriggio alle ore 15:00. Nella compagine ferrares il primo nome che consigliamo è sempre lo stesso, ed è quello del centrocampista Lazzari. Molto bene anche la prima punta Antenucci e Viviani, altro centrocampista di qualità della squadra di Semplici. Nel Sassuolo, invece, attenzione all’esperienza di bomber Matri, e ai due centrocampisti Sensi e Missiroli.

Bella sfida a Torino domenica pomeriggio, con i granata che ospiteranno la Roma. Partiamo dai padroni di casa allenati da Sinisa Mihajlovic, e fra i possibili uomini per il fantacalcio vi consigliamo i due attaccanti Iago Falque e Ljajic, senza dubbio fra i migliori della rosa granata. Ancora out bomber Belotti. Nella Roma, invece, obbligata la scelta di Edin Dzeko, bomber di razza della formazione capitolina. Molto bene anche Kolarov, altro punto fisso dello scacchiere giallorosso, nonché Diego Perotti, reduce da una buona prestazione contro il Chelsea. Infine, come dimenticarsi ovviamente di Nainggolan, consiglio scontato.

Il primo dei due posticipi di questa nona giornata sarà la sfida del Friuli fra l’Udinese e la Juventus. Cominciamo con i friulani, per cui vi consigliamo i due centrocampisti Jankto e De Paul, protagonisti in questo inizio di stagione. A livello di attaccanti, invece, attenzione a Maxi Lopez e Lasagna. Nella Vecchia Signora c’è ovviamente l’imbarazzo della scelta, ma se dovessimo sceglierne solo tre punteremmo su Dybala (sperando che non sbagli il terzo rigore consecutivo), Matuidi e infine Alex Sandro, con quest’ultimo che siamo certi si riscatterà dopo la brutta prova in Champions.

Chiudiamo quindi con il posticipo fra Lazio e Cagliari, e il primo nome, senza neanche pensarci, è quello di Ciro Immobile, che domenica sera potrebbe ulteriormente incrementare il proprio bottino di gol, già a quota 11. Molto bene anche Luis Alberto, elemento prezioso di questa stagione biancoceleste, nonché Milinkovic-Savic, di certo non una novità. Cagliari che viene dal cambio allenatore e da un inizio di campionato difficoltoso: si salvano in particolare due, leggasi il talento di centrocampo Barella, e il fantasista brasiliano Joao Pedro.

