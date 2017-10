Cremonese Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

20 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cremonese Brescia, Serie B 10^ giornata (Foto LaPresse)

Cremonese Brescia, partita diretta dall’arbitro Luigi Pillitteri, si gioca alle ore 19 di venerdì 20 ottobre e apre la decima giornata della Serie B 2017-2018. Una gara già molto importante per entrambe le formazioni, anche perché si tratta di un derby. Come ogni anno nessuna squadra che gioca una partita del genere vuole regalare punti a quella che potrebbe essere una diretta concorrente. La Cremonese di Tesser guarda decisamente ai playoff, obiettivo che sembra alla portata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Brescia è in diretta tv per tutti gli abbonati alla televisione satellitare: i canali sono Sky Super Calcio o Sky Calcio 2 (in questo caso il codice per l'acquisto è 408901) e ovviamente ci sarà la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Una squadra molto ben attrezzata la Cremonese, una rosa costruita con tanti ottimi calciatori pronti a dire la loro in questo campionato che vede i grigiorossi essere una neopromossa molto intrigante. Diverso il discorso per il Brescia con il neo-presidente, Cellino, che ha deciso subito di dare una sterzata visto l'andamento non convincente delle rondinelle: via l'ex mister del Trapani, Boscaglia, dentro al suo posto l'esperto Marino. Il nuovo allenatore ha iniziato con una sconfitta di misura in casa, ecco perché vorrà regalare la prima gioia ai suoi nuovi tifosi in occasione del derby che andrà in scena allo Zini di Cremona. Ci sono tutte le carte in regola per vedere una grande sfida.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BRESCIA

La Cremonese di Tesser arriva dal brillante successo ottenuto in trasferta contro il Cittadella. Ecco perché la Cremonese vola sulle ali di un entusiasmo ormai sempre più dilagante negli ambienti locali. Il modulo dell'ex mister di Novara e Avellino sarà il 4-3-1-2 con Ujkani in porta mentre in difesa agiranno Salviato, Canini, Claiton e Almici. A centrocampo, senza lo squalificato Arini, sarà il turno di Cinelli, Pesce e Cavion, mentre sulla trequarti giocherà Perrulli. Le due punte di riferimento invece saranno Brighenti e come sempre Paulinho, con Mokulu pronto a dare man forte dalla panchina. In casa del Brescia c'è voglia di un successo per Pasquale Marino e i suoi ragazzi. Il modulo del mister sarà il 3-5-2 con Minelli in porta, difesa composta da Lancini, Gastaldello e Somma. A centrocampo giocheranno dal primo Martinelli, Machin e Bisoli con Longhi e Furlan ad agire da esterni. La coppia di centravanti invece vedrà partire dal primo minuto l'argentino Rinaldi con l'esperienza di Caracciolo.

LA CHIAVE TATTICA

Cremonese che, così come gran parte delle squadre di Tesser, mostra un'ottima qualità di gioco ma una tenuta difensiva alquanto rivedibile. I ragazzi dell'ex tecnico del Novara sono pronti a dare il meglio soprattutto a centrocampo, un reparto molto forte e completo. Esperti ed elementi di qualità compongono un mix che fa la differenza e che permette così di fare della Cremonese una delle maggiori candidate per quanto concerne la possibile promozione in serie A. Passando invece in casa del Brescia, le rondinelle giocano molto sugli attaccanti. Ferrante, Caracciolo e Rinaldi sono gli elementi offensivi più importanti, senza dimenticare comunque la solidità difensiva. Molto bene fin qui Gastaldello, il fondamentale della retroguardia bresciana che non vuole lasciare spazi alla Cremonese. Ci sono tutte le carte in regola per assistere ad una gara molto divertente e che potrebbe anche risultare alquanto ricca di gol. Ecco perché saranno tantissimi gli appassionati e tifosi che vorranno vedere la sfida dello Zini e scoprire tutto lo spettacolo delle due formazioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Guardando alcune quote per le scommesse della gara tra Cremonese e Brescia, balza all'occhio la quota bassa per il colpo dei padroni di casa. La Cremonese viene quotata a 1.90 mentre a 3.10 Bwin sempre propone il pareggio della formazione grigiorossa contro il Brescia. Passando invece alla vittoria ospite, il colpo viene quotato a 4.40.

