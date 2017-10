Diretta Sbk 2017/ Superbike, info streaming video e tv: Fp1 e Fp2 Gp Spagna Jerez

Diretta Sbk 2017 Superbike: info streaming video e tv, delle due sessioni di prove libere Fp1 e Fp2 valide per il Gran Premio di Spagna 2017 sulla pista di Jerez.

20 ottobre 2017 Michela Colombo

Diretta Sbk Gp Spagna 2017 (LaPresse)

Si accenderà oggi per il mondiale della Superbike 2017 il Gran Premio della Spagna 2017, uno degli ultimi appuntamenti di questa entusiasmante stagione, che farà tappa in questo weekend al circuito di Jerez, tra i più apprezzati da piloti e fan, benchè sia solo da pochi anni che la Sbk faccia qui sosta. Giunti ormai alla penultima prova del campionato, i conti sono già fatti e Jonathan Rea è di nuovo il vincitore del titolo mondiale, dopo i trofei collezionati nel 2015 e 2016: eppure sarebbe erroneo immaginare che la sfida anche in questo weekend di gara in terra spagnola non si annunci accesissima. Il britannico della Kawasaki infatti vuole arrivare all’ultimo appuntamento della stagione Sbk con il maggior numero di vittorie possibili e come al solito gli avversari non mancheranno. Sarà quindi fondamentale, per Rea come per gli altri protagonisti, partire bene a Jerez fin dalla giornata di oggi, dove sono attese le due classiche sessioni di prove libere Fp1 e Fp2.

GLI ORARI DI OGGI

Andiamo quindi subito a scoprire gli orari delle sessioni di prove libere in programma oggi venerdì 21 ottobre: i grandi protagonisti del mondiale Superbike scenderanno in pista per la Fp1 alle ore 9.45, mentre la prima bandiera a scacchi è attesa per le ore 10.45 quando si darà spazio alla classe SSP. Fp2 invece attesa come da tradizione nel primo pomeriggio con la Sbk che tornerà sull’asfalto iberico dalle ore 14.30 fino alle ore 15.30, per mettere alla prova le proprie derivate di serie sul circuito spagnolo. Dalle ore 15.45 invece sarà il turno della Supersport, a seconda categoria più prestigiosa del Mondiale Superbike.

COME SEGUIRE FP1 E FP2 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Purtroppo anche in occasione del Gran Premio di Spagna 2017 non ci sarà una diretta tv della Fp1 come della Fp2 disponibile per gli appassionati italiani, visto che le due tv che detengono i diritti televisivi, ovvero Eurosport e Mediaset, trasmetteranno solo gli eventi principali del sabato e della domenica. Ovviamente non sarà disponibile neanche una diretta video streaming delle due sessioni di prove libere: il riferimento quindi ancora una volta sarà il sito ufficiale del campionato all’indirizzo www.worldsbk.com, oltre che i profili social collegati come l’account Twitter sbk_official, che aggiornerà gli tutti i fan della Sbk in maniera puntale sugli eventi in pista a Jerez.

LA CLASSIFICA MONDIALE

Coma abbiamo giù detto precedentemente in conti per il titolo mondiale della Superbike 2017 sono già stati fatti alla vigilia del Gp di Spagna 2017 di Jerez: Jonathan Rea, in sella alla sua Kawasaki infatti si è laureato campione del mondo per il terzo anno di seguito già a Magny Cours, dove si è svolto la precedente prova del Mondiale Sbk. Non per questo però non sono previste sorresse sulla pista iberica, magari già da oggi, visto che rimane accesissima la lotta al miglior piazzamento a fine stagione. La graduatoria del mondiale piloti Supebike vede, per l’appunto, Rea in testa a 456 punti ma dietro di lui resiste il compagno di squadra in Kawasaki Tom Sykes a quota 336 e con appena 9 punti di vantaggio dal Chaz Davies e la sua Ducati, vincitore di gara 2 in Francia pochi giorni fa. Quarta piazza a 281 punti per la derivata di Borgo Panigale di Marco Melandri, autore di una stagione splendida nonostante qualche alto e basso, mentre chiude la top five Alex Lowes su Yamaha. A onor di cronaca ricordiamo che nella lista dei primi dieci piloti rientrano anche Van der Mark, Fores, Camier, Torres e Laverty ma chiaramente registrano un ritardo dai primi ormai incolmabile.

