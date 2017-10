Kakà torna al Milan? / Possibile futuro da dirigente rossonero, no al ritorno da calciatore

20 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Ricardo Kakà ai tempi del Milan - Instagram

Continua a tenere banco in casa Milan la notizia riguardante un possibile ritorno a Milanello di Ricardo Kakà. Il calciatore di proprietà degli Orlando City ha praticamente chiuso la sua avventura nella Major League Soccer, il campionato di calcio a stelle e strisce, ed ora sta meditando seriamente il da farsi sul proprio futuro. Stamane il quotidiano Il Corriere della Sera ha dato nuovamente spazio alla notizia, e secondo i colleghi della carta stampata sembra alquanto complicato un ritorno del numero 22 sul prato di San Siro. Del resto Kakà non è più quello di un tempo, e anche se potrebbe regalare allo spogliatoio del Diavolo carisma e personalità, forse al Milan di adesso serve ben altro. Più probabile invece un ruolo da dirigente, così come fatto in passato con altri grandi ex calciatori rossoneri, come ad esempio Leonardo.

KAKA COME LEONARDO E TOTTI

L’ex tecnico di Milan e Inter è stato per anni uomo mercato di spicco del club meneghino, e Kakà potrebbe ripercorrere le sue orme, viste le ampie conoscenze calcistiche, nonché la stima nei suoi confronti da parte del mondo del calcio. Lo stesso percorso che tra l’altro sta compiendo l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, che dopo aver appeso le scarpe al chiodo si è appunto dedicato al nuovo ruolo dietro ad una scrivania. Kakà, professionista serio la cui immagine non è mai stata nemmeno lontanamente macchiata, potrebbe rappresentare un uomo immagine molto importante per il Milan, una sorta di ambasciatore dei rossoneri nel mondo, che sicuramente non potrebbe che essere positivo per via Aldo Rossi. La sensazione è che, nonostante smentite varie, qualcosa bolla realmente in pentola, e non è da escludere che a breve possa rivedersi il brasiliano a Milanello.

