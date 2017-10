Maxi rissa Everton Lione/ Video, Williams perde la testa poi succede l’impensabile

20 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Rissa in Everton-Lione - Instagram

La partita di Europa League fra Everton e Lione, gara terminata con il risultato di due reti a uno in favore dei francesi, verrà ricordata in particolare per la maxi rissa avvenuta in campo. Il fattaccio è accaduto nel secondo tempo, quando i transalpini erano sull’uno a zero: pallone nelle mani del portiere dei francesi, Lopes, con il capitano e difensore dell’Everton, Ashley Williams, che decide di spingerlo senza un perché. Tousart del Lione chiede spiegazioni all’avversario senza troppa veemenza, e qui succede il putiferio: arriva infatti Traoré, che lo affronta a muso duro, quindi una serie di altri giocatori delle due squadre ed inizia un violento parapiglia. A rendere ancora più raccapricciante la questione, il fatto che i giocatori si trovavano vicinissimi ai tifosi, e un paio di supporters britannici hanno rifilato delle manate ai francesi. La cosa più incredibile è che fra i tifosi inglesi inviperiti ve ne era uno con un bimbo in braccio: una scena al limite dell’inverosimile.

SOLO UN GIALLO PER WILLIAMS

Nella rissa sono intervenuti anche alcuni calciatori delle due panchine, e solo dopo qualche minuto la situazione è tornata alla normalità. L’arbitro ha deciso di risolvere la questione in maniera fin troppo diplomatica, estraendo un solo cartellino giallo, precisamente quello ai danni di Ashley Williams, colui che ha di fatto innescato la scintilla. Una soluzione troppo blanda visto che il difensore si meritava il rosso, e grazie al fatto di essere rimasto in campo ha potuto segnare la rete del momentaneo uno a uno. Tra l’altro, anche in questa occasione, il 33enne nazionale gallese ha lasciato da parte le maniere più educate, andando ad esultare dopo una spinta violenta ai danni di Tousart. Fortunatamente il Lione si è ripreso la rivincita sul campo nei confronti dell’esperto calciatore dell’Everton, andando a vincere con il risultato di due a uno dopo gran gol di Traoré. Clicca qui per il video della maxi rissa

