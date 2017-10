Montella esonerato?/ Milan news, pari contro l'AEK, Mirabelli: "Il tempo finisce per tutti" (ultime notizie)

Montella esonerato? Milan, solo pari contro l'AEK, Mirabelli: "Il tempo finisce per tutti" Il tecnico: "Le sconfitte in campionato fuorviano il giudizio sul match di oggi"

20 ottobre 2017 Fabio Belli

Montella, esonero vicino? (foto LaPresse)

Montella esonerato? La sua panchina sicuramente è molto meno salda ogni ora che passa. Il Milan non è andato oltre il pari contro l’AEK Atene nell’impegno casalingo di Europa League. Un risultato che non ha inficiato molto sul discorso qualificazione, ma ha portato avanti una crisi che dopo le ultime sconfitte in campionato contro Roma e Inter, hanno portato i rossoneri ad alimentare ulteriormente i dubbi sulla tenuta della squadra in vista della prosieguo della stagione, e soprattutto della permanenza di Vincenzo Montella in panchina. Il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli aveva d’altronde rilasciato parole abbastanza chiare ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della partita contro i greci: “Ognuno di noi ha un tempo nella vita e nel mestiere che facciamo, non solo Montella: ce l'ho io, ce l'abbiamo tutti. Dobbiamo essere consapevoli che questo Milan è stato costruito con tutti i rischi del caso; abbiamo voluto dare al mister un gruppo di giocatori giovani, con un buon futuro. La proprietà non è affatto lontana, ma il tempo è un orologio per tutti.”

MONTELLA ESONERATO? "TIFOSI E SOCIETA' CI SIANO VICINI"

Dunque Vincenzo Montella è a rischio esonero? Mirabelli ha spiegato: “Il futuro dell'allenatore è legato ai risultati? È il rischio del nostro lavoro. Sappiamo qual è il nostro progetto, restano 30 partite in campionato e dobbiamo dimostrare di essere la squadra che il Milan deve essere. In questo periodo abbiamo fatto vedere buone cose in alcuni momenti, e in altri non ci siamo presentati, come a Genova con la Samp e nel primo tempo contro l'Inter, oppure siamo usciti dal campo al 70', come contro la Roma. Non ce lo possiamo permettere.” Dopo la partita, Montella dalla sua ha chiesto vicinanza a squadra e società: “L'analisi della partita di oggi è fuorviata dalle sconfitte in campionato, che pesano sulla testa mia, dei giocatori e dei tifosi, i quali hanno dimostrato il loro disappunto. Ma i ragazzi non sono tranquilli: vogliono dimostrare di essere da Milan, ma sono come bloccati nella testa. Il mio compito primario, ora, è quello di farli sciogliere. Quindi, chiedo alla società e soprattutto ai tifosi di starci vicino.”

