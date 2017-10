Padova Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Padova Bassano: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata del girone B della Serie C

20 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Padova Bassano, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Padova Bassano sarà diretta dall'arbitro Giovanni Nicoletti; alle ore 20:45 di venerdì 20 ottobre si gioca l'anticipo per la decima giornata del girone B della Serie C 2017-2018. I padroni di casa vogliono proseguire la loro marcia, gli ospiti continuano a vivere un momento di forma davvero ottimo. Ma chi riuscirà ad avere la meglio? Allo Stadio Euganeo si gioca un momento importante della storia recente del Padova: vincere e convincere, proprio per poter volare in alto e combattere per una promozione che non sembra un'utopia. Almeno per il momento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Padova Bassano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA BASSANO

Bisoli potrebbe avere subito la contromossa giusta per poter battere il Bassano. In porta confermato Bindi, con il 4-3-3 come modulo di gioco. Contessa e Madonna agiranno sulle corsie esterne, dando supporto anche ai centrocampisti. Al centro della difesa agiranno probabilmente Trevisan e Cappelletti. Centrocampo di qualità, con Pinzi che cercherà di rompere il gioco e Candido e Belingheri a supporto: i due, in fase di non possesso, cercheranno anche di inserirsi. In attacco confermato il tridente offensivo composto da Chinellato, Guidone e Capello: i tre cercheranno di scardinare la retroguardia ospite e regalare i tre punti al Padova.

Mister Magi dovrebbe invece confermare il 4-3-1-2, con Grandi in porta. In difesa Pasini e Barison cercheranno di gestire la pressione offensiva, mentre Andreoni e Karkalis andranno a completare il reparto. A centrocampo tre posti per quattro giocatori: attualmente Bianchi, Botta e Laurenti giocheranno titolari, con Salvi pronto a subentrare. Minesso e Ventinucci si giocano un posto da titolare sulla trequarti, con il primo sicuramente favorito. Fabbro è l'unico sicuro del posto in attacco: infatti il centravanti potrebbe essere riconfermato dal primo minuto. Grandolfo e Diop si giocano un posto da titolare con il primo sicuramente favorito. PROBABILI

LA CHIAVE

Il Padova vuole assolutamente trovare la vittoria. I tre punti saranno fondamentali, anche se arriva una compagine preparata come il Bassano. La squadra di Bisoli gioca un buon calcio propositivo, ma deve cercare di concretizzare al meglio ogni occasione. Sarà una partita molto importante per entrambe le squadre, che avranno sicuramente la possibilità di fare bene. Ma si deve partire da questi scontri diretti per cercare di avere un buon bottino di punti e volare sempre più in alto, in un girone davvero difficile.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote di Eurobet, il Padova è sicuramente favorito in questa sfida: i padroni di casa sono infatti quotati a 2.20, mentre il pareggio è a quota 3.15. Interessante anche la quota dell'Under 2.5, data a 1.65. Il segno Over 2.5 paga il doppio della posta: infatti la quota è di 2.10. Molto simili le quote del Goal e del No Goal: infatti la quota del primo segno è di 1.80, mentre quella del secondo segno è di 1.90.

