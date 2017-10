Probabili Formazioni/ Napoli Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 9^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti al San Paolo per la partita della 9^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018.

20 ottobre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Inter (LaPresse)

Il big match della 9^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018 sarà senza dubbio la sfida tra Napoli-Inter attesa sabato 21 ottobre 2017 alle ore 20.45 presso il San Paolo di Napoli. Un incontro davvero caldo quindi, che vedrà protagoniste due delle squadre più in forma di questa prima parte della stagione: la compagine azzurra è infatti in testa alla classifica della Serie A a pieni punti, mentre i nerazzurri di Spalletti inseguono dal secondo posto e con 2 lunghezze da recuperare. Tanti poi i grandi protagonisti del campionato in corso attesi in campo che renderanno questa sfida un vero spettacolo, da Mauro Icardi a Dries Mertens. Andiamo quindi a vedere in maniera approfondita come i due tecnici e le rispettive rose si sono preparate per questo incontro, analizzando le probabili formazioni in campo per la partita Napoli-Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La sfida al San Paolo tra Napoli e Inter sarà visibile in diretta tv sia sul digitale che sul satellite: per gli abbonati a Mediaset Premium l’appuntamento sarà su Premium Sport e Premium Sport HD, con diretta video streaming garantita dal servizio Premium Play. Per coloro che invece sono abbonati alla tv pay-per-view di Sky, l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport 1 (numero 201), Sky Supercalcio (numero 206) oltre che su Sky Calcio 1 (canale 251, evento acquistabile con il codice 408422). Diretta streaming video garantita tramite l’app riservata agli abbonati Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI INTER

LE SCELTE DI SARRI

Dopo la debacle in Champions League e di fronte al proprio pubblico, Maurizio Sarri e il suo Napoli non possono sbagliare, anche per non perdere la testa della classifica del campionato e chiudere qui la striscia di 8 successi di fila finora registrata in campionato. Grande attenzione quindi alla probabile formazione da schierare in campo, dove ovviamente ci aspettiamo tutti i titolari, ad eccezione forse di Lorenzo Insigne che ha accusato un affaticamento muscolare all’adduttore dopo la sfida tra il Napoli e Manchester City. Nel caso in cui il numero 24 non dovesse farcela Sarri ha già studiato alcune soluzioni: l’ipotesi più probabile è che uno tra Ounas e Giaccherini prenda il posto dell’ala sinistra, anche se il primo non ha mai esordito in campo dal primo minuto e la sfida contro l’Inter potrebbe non essere il palcoscenico ideale. Non va poi sottovalutata l’ipotesi di un inserimento sulla sinistra di Zielinki, idea messa in campo da Sarri in allenamento e che pareva dare ottimi segnali: idea da valutare però nel momento in cui Hamsik dovesse farcela per 90’ minuti in campo. Risolto questo problema il resto dell’11 campano sarà composto dai soliti nomi e quindi Reina tra i pali con Albiol e Koulibaly al centro e Hysaj e Ghoulam sulle fasce. Il centrocampo sarà invece composto da Allan e Jorginho e con un punto di domanda sulla posizione di Hamsik: pochi dubbi anche sul resto del tridente di attacco con gli immancabili Dries Mertens e Jose Callejon.

GLI 11 DI SPALLETTI

Qualche dubbio anche in casa di Luciano Spalletti per la sua probabile formazione nerazzurra che dovrebbe mettere fine alla striscia di successi dei campani: da valutare infatti saranno le condizioni di Eder, appena tornato in gruppo dopo una brutta tonsillite, e che potrebbe ritrovare spazio a centrocampo. Nel 4-2-3-1 l’italo brasiliano potrebbe infatti contendere la maglia da titolare a uno tra Gagliardini e Vecino. In ogni caso dovrebbe venir confermata la maglia da titolare dell’altro ex Fiorentina, arrivato quest’anno: Borja Valero sarà sulla trequarti alle spalle di Mauro Icardi prima punta. Il bomber argentino è sempre più man of the match, specialmente dopo la tripletta segnata al Milan nel derby della Madonnina nella precedente giornata di Serie A: a fianco di Maurito ecco Perisic e Candreva nel tridente ormai collaudato da tempo. Qualche ballottaggio in più per la difesa: Handanovc rimane irrinunciabile tra i pali, come la coppia di centrali formata da Skriniar e Miranda: sulle fasce però Nagatomo contende la maglia a Dalbert, mentre D’Ambrosio sarà di nuovo confermato nonostante il ritorno di Cancelo dall’infortunio.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Giaccherini. All Sarri.

Inter (4-2-3-1): Handanovic: D'Ambrosio, Skirniar, Miranda; Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti

