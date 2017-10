Probabili formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (10^ giornata)

Probabili formazioni Serie B, 10^ giornata: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori per tutte le partite del turno del torneo cadetto, che si gioca tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre

20 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Serie B, 10^ giornata (Foto LaPresse)

Eccoci a un nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie B 2017-2018: venerdì 20 ottobre si apre la decima giornata, che non avrà posticipi visto che subito dopo avremo un nuovo turno infrasettimanale. Studiamo allora le probabili formazioni di ciascuna delle undici partite del fine settimana: quali giocatori scenderanno in campo, quali saranno le scelte degli allenatori e con quali moduli manderanno in campo le loro squadre? Il dettaglio delle gare con i possibili schieramenti.

PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE B: LE ULTIME NEWS

CREMONESE BRESCIA

Attilio Tesser schiera la sua Cremonese con il solito 4-3-1-2 e dovrebbe dare spazio a Paulinho in attacco, al fianco del solito Mokulu e con Antonio Piccolo a fare da trequartista; solita linea Cavion-Cinelli-Pesce in mediana, Canini e Claiton dos Santos comandano la difesa a protezione di Ujkani. Nel Brescia Pasquale Marino insiste con il 3-5-2: Rinaldi in coppia con Andrea Caracciolo davanti, il veterano Gastaldello al centro della difesa con Dimitri Bisoli e Machin che daranno fosforo sulle mezzali, formando ideali catene con gli esterni che saranno Longhi e Furlan.

BARI CITTADELLA

Bari schierato con il 3-5-2 da Fabio Grosso, che insiste con Marrone al centro della difesa e Andrés Tello e Busellato che supportano Basha, in cabina di regia. Parte esterno a centrocampo Improta che però forma di fatto un tridente con Galano e Nené, un attacco potenzialmente atomico. Cittadella con il solito centrocampo a rombo nel quale Siega fa il vertice basso e gioca sulla linea di Schenetti, che supporterà i due attaccanti Kouamé (19 anni e tre gol in campionato) e Strizzolo, mentre in difesa Salvi e Benedetti giocheranno sulle corsie laterali con Adorni e Pelagatti a formare la coppia centrale.

CESENA FOGGIA

Il Cesena affidato da poco a Fabrizio Castori va in campo con il centrocampo a cinque: Moussa Koné a protezione della difesa con compiti di impostazione, Fazzi e Laribi come interni in mediana a supportare Dalmonte e Schiavone che agiscono sulle corsie laterali. Davanti spazio a Daniele Cacia e Jallow; modulo speculare per il Foggia, anche se Giovanni Stroppa potrebbe sistemarsi con il 4-3-3 mandando un attaccante in più sull’esterno. Coppia d’attacco Beretta-Mazzeo, Chiricò dovrebbe essere titolare sulla corsia destra con Gerbo a comandare in mezzo al campo. In porta Guarna, Camporese al centro della difesa.

PALERMO NOVARA

Palermo a caccia del primo posto in classifica: dubbio Trajkovski-Embalo davanti per affiancare Nestorovski, Coronado sarà il trequartista mentre in difesa c’è il dubbio Bellusci, pronto a tornare nel reparto arretrato Thiago Cionek lasciando a Murawski e Dawidowicz la mediana (sulle fasce Rispoli e Morganella). Dubbio modulo per Eugenio Corini: con la conferma del 3-5-2 visto a Brescia Di Mariano sarà l’esterno di centrocampo, in caso contrario avanzerà la sua posizione affiancando Macheda e Chajia nel tridente. A centrocampo Ronaldo prenderà il posto dello squalificato Sciaudone, con Moscati e Casarini che sono favoriti.

PARMA ENTELLA

Roberto D’Aversa si affida al 4-3-3 ma deve decidere chi tra Nocciolini, Baraye e Roberto Insigne giocherà come esterno, dando per assodata la maglia per Siligardi e Calaiò che sarà la punta centrale. In mediana potrebbe esserci spazio per Barillà o Munari, in difesa Alessandro Lucarelli gioca al centro con Gagliolo. Gianpaolo Castorina può aprire al 4-3-3 con Luppi e Aramu in campo insieme a Giuseppe De Luca, ma c’è anche l’opzione del trequartista (sarebbe Nizzetto) in appoggio a due attaccanti (nel caso attenzione a La Mantia, in gol lunedì contro l’Empoli). Capitan Troiano guida invece il centrocampo.

PESCARA AVELLINO

Sarà ovviamente 4-3-3 per Zdenek Zeman, con Leonardo Mancuso che questa volta potrebbe essere in campo dal primo minuto parendo esterno, con Stefano Pettinari (7 gol in campionato ma a secco da tempo) centrale e Christian Capone che agisce dalla sinistra. In mediana non dovrebbe cambiare granchè, anche se Kanouté potrebbe essere titolare destinando Brugman al centrosinistra. L’Avellino deve riscattare la clamorosa sconditta nel derby: Walter Novellino può rinunciare a una punta, lasciando davanti il solo Ardemagni con il supporto di Leonardo Morosini alla sue spalle. Laverone a sinistra e Molina a destra, Marchizza verso una magliad a titolare in mezzo alla difesa insieme a Kresic.

PRO VERCELLI CARPI

Tridente per la Pro Vercelli: Firenze, miglior realizzatore della squadra, a destra con Bifulco a sinistra e Raicevic a fare da riferimento centrale, Gianluca Grassadonia dovrebbe poi dare spazio a Castiglia e Germano al fianco di Vives che sarà il regista piazzato davanti a una difesa comandata da Legati che agisce in coppia con Bergamelli. Nel Carpi modulo speculare: Pasciuti avanza la sua posizione nel reparto offensivo, Mbakogu fa la punta centrale con Giorico che avrà un ruolo importante partendo dal centro della linea mediana. A spingere sulle fasce saranno Sabbione e Anastasio.

SALERNITANA FROSINONE

Alberto Bollini gioca con il tridente offensivo: il riferimento resta Alejandro Rodriguez che sta crescendo, ai suoi lati l’imprescindibile Sprocati e Cicerelli mentre in mediana Matteo Ricci dovrebbe giocare da mezzala sinistra con Klylne dall’altra parte e Odjer che si schiera davanti alla difesa. Il Frosinone a caccia della vetta insiste con il 3-5-2 e spera di ritrovare i gol di Dionisi, che dovrebbe partire titolare al fianco di Ciano. Matteo Ciofani e Maiello sulle fasce, Gori da playmaker arretrato con Sammarco che sarà invece il battitore libero.

SPEZIA PERUGIA

Spezia in campo con il solito 3-5-2: Marilungo affianca Granoche per una coppia offensiva di valore ed esperienza, a correre sulle fasce ci saranno Pessina e Vignali con Maggiore che invece comanda le operazioni a centrocampo con il supporto dell’ex Acampora e di Bolzoni, in difesa Ceccarelli gioca con Capelli e De Col. Perugia che, reduce da due sconfitte consecutive, medita sul 4-3-1-2: in questo caso Falco trequartista alle spalle di Han Kwang-Song e Di Carmine, Colombatto regista davanti alla difesa con Brighi e Bandinelli a giocare come mezzali, in difesa Zanon e Belmonte occupano le corsie laterali.

TERNANA ASCOLI

Sandro Pochesci insiste con Tiscione da trequartista, alle spalle di Montalto e Albadoro che giocano davanti; in mezzo al campo sarà importante il ruolo di Defendi che fa come da collante tra i due reparti, potendo andare a sistemarsi anche qualche passo più avanti. Gasparetto e Marino formano la coppia centrale in difesa a protezione del giovanissimo Plizzari, sempre più importanti per le sorti della squadra. Ascoli con il tridente: Ignacio Lores Varela e Baldini esterni con Favilli punta di peso, a centrocampo Buzzegoli sarà il playmaker con l’aiuto di Bianchi e Carpani che giocano esterni.

VENEZIA EMPOLI

Nel Venezia di Filippo Inzaghi Zigoni sarà aiutato da Moreo in attacco, con Zampano e Del Grosso sugli esterni; Falzerano e Suciu invece affiancano Bentivoglio che dovrebbe essere scelto come regista davanti alla difesa. Interessante il duello dei portieri: Audero difende la porta dei lagunari, Provedel quelli dell’Empoli che si affida come sempre a Caputo e Alfredo Donnarumma (13 gol in due), Untersee e Pasqual sulle corsie con Zajc in mezzo al campo a fare gioco insieme a Lollo che può inserirsi negli spazi, il collante sarà come sempre Castagnetti.

